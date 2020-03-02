Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Учения, которые продлятся до 6-го марта, будут проведены на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

(Текст: Кямаля Сеидова)