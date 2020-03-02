Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Учения, которые продлятся до 6-го марта, будут проведены на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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