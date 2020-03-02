Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Польши (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Польши Рафала Поборски, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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