Напряженность Анкара-Москва. Симоньян льет крокодиловые слезы по бабушке...

БАКУ/Trend/ - После гибели 33 военнослужащих турецкая армия начала обещанную Эрдоганом операцию "Весенний щит", основной целью которой было вернуть все то, что захватила в последнее время сирийская армия вокруг Идлиба. В впоследствии наступление может быть направлено на Халеп или даже на Дамаск.

По турецкому телевидению показывают новейшие средства уничтожения, впечатляют масштабы ударов, а в промежутках сообщений с фронта демонстрируются военные фильмы. Если турецкие военные силы будут двигаться с этой интенсивностью, то через неделю от сирийской армии ничего не останется. Сообщается, что в течение 2-3 дней уничтожены сотни танков, БТР, артиллерийских установок, систем ПВО, автомобилей, 5 вертолетов и 2 самолета ВВС Сирии, разбомблен аэродром. Убито более 2 тысяч сирийских солдат и 3 генерала.

Политические лидеры и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляют о том, что операция не направлена против РФ, а является ответом на агрессивные действия ВС правящего режима Асада.

В свою очередь, в Москве заявляют о необходимости прекращения огня, соблюдения договоренностей по Идлибу и Сочинских соглашений. Принимаются меры по снятию напряженности в двусторонних отношениях.

Что любопытно, подобной ситуацией не преминула воспользоваться армянская агитмашина, причем в эпицентре провокаций между Москвой и Анкарой активизировался рупор российской пропаганды Марго Симоньян. Вместо того, чтобы подыгрывать официальной позиции Москвы, Sputnik опубликовал статью про Хатай - область, которую, якобы, Франция передала Турции. За провокационную ложную статью турецкие власти привлекли к ответственности троих сотрудников ИА. Очевидно, что на фоне российско-турецких противоречий статья носит явный провокационный характер. И не удивительно, что в этой щепетильной ситуации Симоньян в очередной раз не упустила возможность пролить крокодиловые слезы по своей бабушке, прикрываясь так называемым "геноцидом армян".

Затем Симоньян передала фитиль другому борцу за "армянское дело" Калантаряну, однако последний не успел довести дело до завершения. Троих сотрудников Sputnik, задержанных в Анкаре, турецкие власти отпустили после дачи показаний.

Думается, что предстоящая встреча в верхах между лидерами России и Турции, которая намечена на 5 или 6 марта, будет непростой. Официальные лица подтверждают, что лидеры стран настроены на урегулирование ситуации в Идлибе и привержены сочинским договоренностям, так что надеемся на победу дипломатии.

Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии

Эльхан Алескеров

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