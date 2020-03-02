МИД Азербайджана поздравил Иран с успешным проведением парламентских выборов
БАКУ/Trend/ - Мы поздравляем правительство Ирана с успешно проведенными в стране парламентскими выборами. Верим, что тесное сотрудничество между двумя странами будет продолжено.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.
Отметим, что 21 февраля этого года были проведены выборы в Меджлис исламского совета (парламент) Ирана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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