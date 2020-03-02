Президент Ильхам Алиев назначил нового сопредседателя совместной межправительственной комиссии с Израилем со стороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об изменении распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении состава Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля с азербайджанской стороны" №2999 от 16 июня 2017 года.

Согласно распоряжению, министр экономики назначен сопредседателем комиссии.

Члены комиссии утверждены в следующем составе:

заместитель министра иностранных дел Азербайджана;

заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана;

заместитель министра энергетики Азербайджана;

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана;

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана;

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана;

заместитель министра здравоохранения Азербайджана;

заместитель министра образования Азербайджана;

заместитель министра культуры Азербайджана;

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана;

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана;

заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана;

генеральный директор Центробанка Азербайджана;

вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.