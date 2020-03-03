Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный болгарский народ с национальным праздником Вашей страны.

Сегодняшний уровень азербайджано-болгарских двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Верю, что совместными усилиями наши связи стратегического партнерства будут еще больше укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного мира и процветания", - говорится в письме главы государства.