Президент Ильхам Алиев прибыл в Геранбойский район

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Геранбойский район.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Геранбойского района Магеррам Гулиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в последнее время в районе.