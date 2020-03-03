Президент Ильхам Алиев прибыл в Геранбойский район
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Геранбойский район.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой и возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Геранбойского района Магеррам Гулиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в последнее время в районе.
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