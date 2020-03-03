Президент Ильхам Алиев: Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками героизации фашизма и фашистов

БАКУ/Trend/ - Мы также решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью.

Видеоальбом посвящен визиту в 1980 году великого лидера Гейдара Алиева, возглавлявшего в то время Азербайджан, в Ростовскую область. В ходе визита великий лидер принял участие в открытии мемориала «Самбекские высоты», являющегося символом освобождения Ростовской области и посвященного героизму азербайджанских солдат, проявивших исключительную отвагу в годы Великой Отечественной войны. В то время 130-я и 416-я дивизии, состоящие из наших соотечественников, мужественно сражавшихся в боях с немецкими фашистами, были удостоены почетного звания «Таганрогская».

"Я очень благодарен за напоминание о нашей общей истории. Конечно, то, что 40 лет назад Гейдар Алиевич Алиев в Ростовской области принимал участие в открытии этого мемориала – эта история для нас очень дорога. Спасибо за то, что вы храните эту память, спасибо вам за такой трогательный видеоролик. И, конечно, в этом году будет большое празднование нашей общей Победы. В Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны со стороны государства поддерживаются и морально, и материально. Мы всегда помним их героический подвиг. Я обычно 9 мая провожу в Баку вместе с ветеранами. Но я получил приглашение Владимира Владимировича Путина и в этом году 9 мая планирую быть в Москве. Также хочу сказать, что офицеры азербайджанской армии будут маршировать по Красной площади в знак нашей общей Победы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу.

"Мы также решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов. Поэтому тут наши позиции полностью совпадают, и эти позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущие поколения никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой была достигнута эта Победа", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане чтят память всех погибших советских граждан и, конечно же, представителей нашей страны.

"Половина из всех, кто участвовал войне от Азербайджана, погибли, более 300 тысяч. Азербайджан в годы войны на 90 процентов обеспечивал советскую армию смазочными маслами, на 80 процентов бензином и горючим для танков. И это сыграло важную роль в нашей общей Победе. Также на наших заводах производились необходимые вооружения, в том числе знаменитые «Катюши». Так что мы чтим этот день, и еще раз хочу выразить благодарность за эту память. Спасибо", - сказал глава государства.