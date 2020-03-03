Министр обороны Азербайджана посетил передовой пункт управления (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в ходе очередного этапа широкомасштабных командно-штабных учений посетил передовой пункт управления, развернутый в полевых условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

На передовом пункте управления посредством видеоконференции министру обороны было доложено о текущей ситуации на учениях.

В завершении министр наблюдал за действиями групп, созданных на основном и запасном пунктах управления.

Отметим, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.



На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)