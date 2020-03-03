Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Зайам-Дуярли (18 км)- Зайам Джырдахан-Татарлы в Шамкирском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Шамкир-Зайам-Дуярли (18 км)-Зайам Джырдахан-Татарлы, соединяющей четыре населенных пункта, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 7,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.