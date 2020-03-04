Бахруз Гулиев: Меры по охране здоровья населения составляют основу социальной политики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы Азербайджана в нынешних условиях показали, что ни вирусы, так напугавшие мир, ни стихийные бедствия, и никакие другие процессы не могут стать преградой между народом и его лидером, сказал в среду Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, боясь заразиться инфекцией коронавируса, руководители других стран переносят свои встречи и визиты. Поездки Президента Азербайджана в Геранбойский, Газахский, Шамкирский, Агстафинский и Товузский районы показали его веру в народ: «Одной из главных причин, защищающих Азербайджан от угроз, и создающих условия для достижения больших успехов, является именно тесная связь между лидером и народом».

Главный редактор подчеркнул, что участие в открытии различных предприятий, непосредственное ознакомление с ситуацией, встречи, проведенные в рамках поездок, являются показателем пристального внимания главы государства к процессам, происходящим в регионах, а также к уровню жизни их населения: «За последние 16 лет в регионах Азербайджана было построено 22 новые больницы, 15 лечебно-диагностических центров, капитально отремонтировано 28 центральных районных больниц, и продолжается строительство пяти больниц. Кроме того, в регионах в эксплуатацию введено 70 современных медицинских учреждений. Всего за последние 16 лет в Азербайджане построено и отремонтировано свыше 700 медучреждений. Участие Президента Азербайджана в открытии центральной больницы в Геранбойском районе еще раз показало, что в стране сформированы современная инфраструктура и высокая материально-техническая база здравоохранения. Медучреждения в Баку и регионах отвечают современным стандартам, которые оснащены передовым современным оборудованием, не уступая ведущим клиникам мира. Это означает, что меры, предпринимаемые по охране здоровья населения, составляют основу проводимой социальной политики».

Эксперт сказал, что ситуация в Азербайджане по борьбе с коронавирусом, который вверг в панику весь мир, держится под серьезным контролем: «В мире есть и такие страны, которые не могут проводить профилактические меры в связи с коронавирусом, и бессильны в локализации болезни. В Азербайджане работы в этом направлении полностью контролируются, до мелочей продумываются все вопросы и предпринимаются все необходимые меры, чтобы болезнь не распространялась. В общественном транспорте, местах массового скопления людей, учебных заведениях страны проводятся работы по дезинфекции. Все это говорит о том, что правительство Азербайджана всегда с вниманием и заботой относится к своим гражданам».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)