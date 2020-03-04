БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы направил письмо генпрокурору России в связи с предвзятой и открыто искажающей события 20 января 1990 года статьей, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

«Как известно, 26 февраля текущего года на сайте российского информационно-аналитического телеканала «Царьград Тв» была опубликована статья Владимира Хомякова под названием «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки». В связи с этой предвзятой и открыто искажающей события 20 января 1990 года статьей, в адрес Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и руководителя Федеральной службы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александра Жарова были направлены письма за подписью Посла Полада Бюльбюль оглы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в письмах выражен решительный протест Азербайджанской стороны и доведена позиция нашего государства по этому вопросу.

«Указано, что вопрос, связанный с событиями «Кровавого января», является весьма чувствительным для азербайджанского народа и, что постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 29 марта 1994 года этим трагическим событиям была дана политико-правовая оценка, а 20 января был объявлен днем всенародной скорби. Подчеркнуто, что во время государственных визитов высокого уровня, иностранные гости, в том числе Президент Российской Федерации, Министр иностранных дел, а также другие официальные лица России, посещают мемориальный комплекс «Аллея шехидов» и, возлагая венки к упомянутому мемориалу, чтут память шехидов. Публикация подобного рода преследует цель посеять вражду и ненависть между азербайджанским и русским народами», - говорится в сообщении посольства.

Как отметили в посольстве, учитывая вышеизложенное, Посол выразил просьбу провести соответствующую проверку на предмет нарушения требований статьи 282 Уголовного кодекса России и статьи 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологий и о защите информации» от 27 июля 2006 года.