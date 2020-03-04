Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Агстафе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Агстафинском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 9 населенных пунктах с численностью жителей 23 334 человека в Агстафинском районе, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.