В ходе учений ВС Азербайджана были отработаны задачи на макете местности (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных командно-штабных учений, по завершении рекогносцировки местности участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
В ходе совещания эпизоды по этапам и времени учений были отработаны на макете местности с учетом опыта боеготовности войск.
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