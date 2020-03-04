В ходе учений ВС Азербайджана были отработаны задачи на макете местности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных командно-штабных учений, по завершении рекогносцировки местности участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе совещания эпизоды по этапам и времени учений были отработаны на макете местности с учетом опыта боеготовности войск.