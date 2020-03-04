Президент Ильхам Алиев: Вы поставили мне специальное кресло, а нет обычного стула? Заберите (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с представленными в комплексе инновациями, а затем встретился с волонтерами ASAN.

В ходе встречи с волонтерами произошел знаменательный случай. Президент Ильхам Алиев, войдя в зал, обратил внимание на то, что для него было подготовлено особое кресло, тогда как для волонтеров - обычные стулья. Глава государства поручил заменить это кресло обычным стулом.

"Вы поставили мне специальное кресло, а нет обычного стула? Заберите. Нельзя допускать такое, категорически", - заметил Президент Ильхам Алиев.