Президент Ильхам Алиев: Вы поставили мне специальное кресло, а нет обычного стула? Заберите (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.
Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с представленными в комплексе инновациями, а затем встретился с волонтерами ASAN.
В ходе встречи с волонтерами произошел знаменательный случай. Президент Ильхам Алиев, войдя в зал, обратил внимание на то, что для него было подготовлено особое кресло, тогда как для волонтеров - обычные стулья. Глава государства поручил заменить это кресло обычным стулом.
"Вы поставили мне специальное кресло, а нет обычного стула? Заберите. Нельзя допускать такое, категорически", - заметил Президент Ильхам Алиев.
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