Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии известкового завода (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии известкового завода в Газахе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приступивший недавно к деятельности в Газахском районе известковый завод Azerlime, принадлежащий компании "Матанат А", сыграет важную роль в строительно-монтажных работах в регионе. Предприятие, открывшееся в селе Даш Салахлы, имеет особое значение также и с точки зрения создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения.

Руководитель компании "Матанат А" Эльхан Баширов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что компания, основанная в 2000 году, уже 20 лет успешно работает в секторе производства строительных материалов. В состав компании входят заводы по выпуску сухих строительных смесей, продукции на гипсовой основе, производству красок, бетонных примесей, оборудования и станков, а также завод, специализирующийся в сфере сдачи под ключ.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о реализуемых в настоящее время и перспективных проектах компании. Было отмечено, что в стадии реализации находятся уже заводы по производству каменной шерсти и гипсовых форм. А в перспективе планируется строительство завода обогащенного кварцевого песка производственной мощностью 300 тысяч тонн в год и завода легких блоков ежегодной производственной мощностью 200 тысяч кубометров. В создание данных заводов будет вложено в целом 90 миллионов манатов инвестиций, в том числе планируется использовать льготные государственные кредиты. В результате создания заводов будет открыто около 1000 постоянных рабочих мест.

Глава государства ввел в действие известковый завод Azerlime.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, производимой на известковом заводе Azerlime. Эта продукция, отвечая современным стандартам, как бренд Азербайджана, продемонстрирует миру экономический потенциал нашей страны. Благодаря установленному на предприятии современному оборудованию будет выпускается высококачественная продукция. На заводе в основном планируется использовать местное сырье. 60 процентов выпускаемой продукции предусмотрено для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а 40 процентов – для экспорта. Производимая на этом заводе качественная известковая продукция используется в таких важных секторах, как металлургия, пищевая промышленность, фармацевтика, очистка воды, сельское хозяйство, здравоохранение, выпуск пластиковых изделий, химическая, стекольная и промысловая промышленность.

Известковая продукция для производимого на заводе нового вида штукатурки Azerlime является революционным новшеством в строительном секторе. В производственном процессе предприятия особое внимание уделяется получению экологически чистой продукции и экономии энергии. А это в свою очередь снижает себестоимость продукции.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с группой представителей общественности района и коллективом завода.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Прежде всего, поздравляю вас с открытием завода. Очень рад, что ваша компания проявила активность в создании нового завода, сделав, таким образом, очень важное дело для нашей страны и народа.

Уже функционирует несколько заводов. Я рекомендовал вкладывать все инвестиции в Азербайджане, у вас были иные планы. Я регулярно знакомлюсь с вашей деятельностью, потому что каждое новое промышленное предприятие очень важно, особенно те предприятия, которые обеспечивают внутренние потребности, а также выпускают продукцию экспортной направленности. Поэтому когда я услышал, что у вас есть планы вкладывать инвестиции в зарубежные страны, не стал возражать, так как сегодня как частные, так и государственные компании Азербайджана вкладывают инвестиции и за рубежом. Однако целесообразно, в первую очередь, создавать предприятия в Азербайджане, чтобы открывались рабочие места, развивалось местное производство, сокращалась зависимость от импорта, появлялась продукция экспортной направленности, которая приносила бы валюту нашей стране. На представленных мне сегодня здесь стендах я вижу, что деятельность компании действительно широкомасштабная, она привела к созданию сотен рабочих мест, особенно в регионах. Только на этом новом известковом заводе планируется трудоустроить 150, а на последующем этапе – 250 человек, таким образом, имеются хорошие возможности для обеспечения граждан работой.

Что касается ваших планов на будущее, то уверен, что при поддержке государства они осуществятся. Потому что государство оказало вам финансовую поддержку для эффективной деятельности этих заводов и вашей эффективной деятельности, выделило льготные кредиты. Однако основную нагрузку, конечно, вы взяли на себя, и это естественно. Государство всегда будет рядом с предпринимателями, и дальше будет придавать мощный импульс развитию предпринимательства.

Инвестиционный климат в нашей стране сегодня очень позитивный. Неслучайно в прошлом году в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 13,5 миллиарда долларов. Данный процесс продолжается и в нынешнем году, причем значительная часть инвестиций – это местные инвестиции. Это говорит о том, что местные компании уже могут твердо стоять на ногах, и при поддержке государства эта работа будет продолжаться. Только по линии Фонда развития предпринимательства предпринимателям предоставлены льготные кредиты на сумму 2 миллиарда манатов, за счет которых созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

Позитивность нашего инвестиционного климата отмечает и Всемирный банк, в этих рейтингах мы входим в число 20 самых реформаторских стран. Конечно, для достижения этого необходимо проводить очень продуманную политику. Уверен, что не только Всемирный банк, но и местные предприниматели видят и одобряют проводимые реформы, так как главное для них - это применение выверенных правил. Государственная политика в этом направлении однозначна, во всех сферах, в том числе в финансовой и экономической областях, необходимо обеспечить полную прозрачность. За счет этой прозрачности только в прошлом году налоговые и таможенные органы перечислили в бюджет сверх прогноза 1 миллиард манатов.

Несмотря на то, что бюджет на нынешний год достиг рекордной отметки, в истории Азербайджана такого большого объема бюджетных расходов еще не было. При подготовке бюджета была проделана большая аналитическая работа для определения прогнозов. По сравнению с прошлым годом прогнозы увеличены. Несмотря на это, в январе-феврале налоговые органы перечислили в бюджет сверх прогноза 180, а таможенные органы – 70 миллионов манатов. В общей сложности 250 миллионов манатов всего за два месяца. За счет чего? За счет прозрачности, точности, добросовестности и расширения налоговой базы. Поэтому предприниматели, полностью поддерживая эту работу, расширят свои финансовые возможности, у них появятся дополнительные средства, которые, в первую очередь, необходимо вкладывать в Азербайджан. В то же время эти позитивные тенденции наносят сильный удар по теневой экономике. Объем теневой экономики резко сужается, должен сузиться еще больше, наглядным примером этого являются средства, собранные сверх прогноза.

Неофициальной занятости не должно быть. Уверен, что на вашем предприятии этого нет. Со всеми работниками должны быть заключены трудовые договоры. Я вновь обращаюсь ко всем работникам: если какой-либо предприниматель пытается незаконно привлечь вас к работе, не соглашайтесь, потому что вы не будете получать пенсию и не будете обеспечены обязательным медицинским страхованием. С этого года обязательное медицинское страхование поэтапно полностью охватит нашу страну. А граждане, работающие неофициально, будут лишены этого, им придется платить за медицинские услуги. Обязательное медицинское страхование также полностью положит конец практике платы за услуги. К сожалению, сегодня у нас все еще есть серьезные проблемы, нарушения в этой области. Обязательное медицинское страхование предотвратит это. В то же время это будет серьезным методом борьбы с неформальной занятостью.

Открытие этого завода сегодня свидетельствует о том, что в нашей стране проводится правильная экономическая политика. Мы видим реальные результаты мер, принимаемых в области предпринимательства, так как наша экономика должна развиваться за счет частого сектора. Государство просто должно создавать условия, реализовывать инфраструктурные проекты, чтобы предприниматели охотно занимались этим делом.

В Газахском районе нет проблем, связанных с электроэнергией, обеспечение составляет 100 процентов. Нет проблем и с газификацией. Газахский район на 100 процентов обеспечен газом. Сегодня в Газахе отремонтированы 85 процентов дорог. Если бы в этих сферах были проблемы, то ни один предприниматель не стал бы вкладывать сюда деньги, в том числе и вы. Нашли бы другое место, уехали бы в другие страны, туда, где есть инфраструктура. Поэтому мы создали это, чтобы люди жили хорошо и комфортно, чтобы предприниматели вкладывали средства. Глава исполнительной власти сообщил мне, что в селе Даш Салахлы функционируют три крупных предприятия, на которых работают 1300 человек. В селе живет 10 тысяч жителей, из которых 1300 работают здесь. Вот работа, которую проводим мы и предприниматели. Поэтому центральные государственные органы, местные исполнительные органы постоянно должны оказывать поддержку предпринимателям. Их проблемы должны решаться. Мне сейчас сообщили, что мы проложили новую дорогу, но грузовые автомобили могут разрушить ее. Для грузовых автомобилей необходимо проложить альтернативную дорогу. Я сейчас дам поручение Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, они слышат меня. Необходимо обеспечить прокладку новой дороги протяженностью 2 километра, чтобы сельская дорога оставалась в нормальном состоянии и не деформировалась.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам новых успехов. Создавайте такие предприятия, чтобы мы вместе с вами участвовали в их открытии.

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Исполнительный директор известкового завода Azerlime Фуад Баширов сказал:

-Благодарю, господин Президент. Добро пожаловать в Газахский район и на наш завод. Разрешите от имени жителей села и нашего коллектива передать Вам сердечные приветствия. Отрадно, что Вы уже в третий раз участвуете в открытии крупного предприятия в селе Даш Салахлы. Сегодня меняется облик всех регионов нашей страны. Каждый из нас ощущает это в своей повседневной жизни.

Господин Президент, любая проблема не только в городах и районных центрах, но даже в отдаленных селах находится в центре Вашего внимания, под Вашим постоянным контролем. Неслучайно, находясь здесь, в горном селе Даш Салахлы лицом к лицу с врагом, мы проводим такое открытие. Должен также отметить, что в завод вложены инвестиции в размере 15 миллионов долларов, из которых 9 миллионов – за счет поддержки нашего государства. В то же время при поддержке Министерства экономики мы получили поощрительный документ для данного проекта. Сегодня планируется открыть 250 рабочих мест. Среднемесячная заработная плата составит 500 манатов. Среди специалистов есть такие, которые получают 1000, 800 манатов. Большинство работников – из села Даш Салахлы. Здесь есть интересный момент, в Даш Салахлы живут семьи, где оба родителя работают на современном заводе и имеют возможность отдать ребенка в детский сад. Чем это обусловлено? Созданием прекрасной инфраструктуры, современных детских садов и школ. Это одновременно является своего рода культурной революцией. Сегодня меняется уже и культурный подход. Все это – результат того, что Вы днем и ночью думаете о наших гражданах.

Должен также отметить, что при строительстве данного завода мы использовали знания немецких, швейцарских специалистов. Но сегодня с уверенностью можем сказать, что хотя эти специалисты уехали, местные кадры, подготовленные без их поддержки, своими силами справляются с этой работой. Кроме того, большинство их составляет молодежь. Сам я при поддержке государства получил образование в Германии и Англии. Являюсь доктором философии по экономике и сегодня участвую в управлении. Я не один такой. Таких, как я, кто начинал на этом предприятии рабочим и повысился до уровня специалиста, много. Поэтому выражаем Вам глубокую признательность за государственную политику, связанную с молодежью, и заботу о молодежи. Еще раз от имени всего коллектива выражаем Вам признательность и желаем здоровья. Хотим заверить Вас в том, что своими успехами мы будем поддерживать Вашу политику и оправдаем Ваше доверие. Да хранит Вас Аллах, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Желаю и вам здоровья.

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В заключение была сделана фотография на память.