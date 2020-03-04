Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала ОАО «Азерхалча" (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Trend, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что в здании филиала, общая площадь которого составляет более 1200 квадратных метров, будут работать 150 ткачих. Здание состоит из ткацкой мастерской, кабинета художника, склада, столовой, медицинского кабинета, зала продажи ковров, конференц-зала и других подразделений. В мастерской на 43 станках различных размеров будут ткать азербайджанские ковры. Предпочтение будет отдаваться в основном оригинальным орнаментам, свойственным коврам, изготавливаемым в населенных пунктах Агстафинского, Газахского и Товузского районов. Эти орнаменты подготовлены художниками "Азерхалча" на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также ковров, собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов и инструментами. Ткачихи – жители населенных пунктов Агстафинского района. Они несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь "Азерхалча", совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества. Учебно-подготовительные курсы продолжат работу и после начала деятельности филиала, выпускники этих курсов получат учебные сертификаты ОАО "Азерхалча". В зале продажи ковров будут проводиться выставки и продажа ковров и ковровых изделий, изготовленных в ОАО "Азерхалча".