Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече с коллективом Агстафинского агропромышленного комплекса.

"Приветствую вас. Я уже в третий раз знакомлюсь с работой Агстафинского агропарка. Всякий раз находясь здесь, я вижу новшества, развитие. Рад, что в эти годы агропарк развивался высокими темпами, в том числе были учтены и мои рекомендации. Таким образом, в Агстафинском районе создан очень современный производственный, коммерческий, торговый комплекс. В первый раз я приехал сюда в 2012 году. В то время мы отмечали первый этап создания агропарка. После этого в 2016 году был заложен фундамент предприятия, с которым я здесь сейчас ознакомился. И вот сегодня – в 2020 году я вновь нахожусь здесь. Рад и хочу еще раз сказать, что агропарк является сегодня крупным предприятием, играющим очень важную роль в сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли Азербайджана. И это естественно, так как в Азербайджане созданы прекрасные условия для предпринимателей, инвесторов. Они знают, что за ними стоит государство. Знают, что Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов", - сказал глава государства.

По его словам, каждый инвестор – иностранный или местный, - планируя свои инвестиции, непременно учитывает эти факторы.

"Во время встреч со многими иностранными инвесторами главное, о чем они мне говорили, это то, что в Азербайджане есть стабильность. Этой стабильности уже 27 лет, и дальнейшее успешное развитие страны ни у кого не вызывает сомнений. Кроме того, имеющаяся инфраструктура. Если бы до сих государство не реализовало в регионах инфраструктурные проекты, наверное, инвесторы искали бы другие места для своих инвестиций. В Агстафинском районе проделана огромная работа в этой области. Сегодня на открытии новой подстанции мне сообщили, что в настоящее время энергоснабжение Агстафинского района находится на уровне 20 мегаватт, однако потенциал вдвое выше. То есть, создание вдвое большего количества промышленных предприятий, других объектов будет обеспечено уже имеющимися энергетическими мощностями. Конечно, хороший уровень энергообеспечения является одним из важных условий для бизнеса", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии.

"Уровень газификации в Агстафинском районе составляет 90 процентов. Уровень отремонтированных дорог – около 90 процентов. В 2013 году завершился и был сдан в эксплуатацию проект питьевой воды. То есть, для инвесторов созданы все условия. Рад, что инвесторы Агстафинского агропарка, используя все эти возможности, вложили крупные средства. Как мне сообщили, вложены средства на сумму почти 80 миллионов манатов. И вложенные средства – на виду. Потому что, еще раз хочу сказать, я уже в третий раз нахожусь здесь, и история развития данного агропарка происходила на моих глазах. Агропарк окажет огромную поддержку также развитию сельского хозяйства. Я поинтересовался, урожайность превышает среднюю урожайность. Средняя урожайность в зерноводстве по стране составляет 32 центнера, а у вас – 40-50 центнеров. Это тоже очень важно, так как наши посевные площади несколько ограничены, поэтому повышению урожайности необходимо уделять особое внимание", - сказал глава государства.