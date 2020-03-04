Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части Внутренних войск (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 марта в рамках поездки в Агстафинский район Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части Внутренних войск министерства внутренних дел.

Как сообщает Trend, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сообщил, что строительство воинской части началось в июне 2018 года. Строительные работы завершились в прошлом году. Общая территория воинской части составляет 5 гектаров. Здесь построены солдатское общежитие, здание штаба-казармы, столовая на 150 мест.

В последние годы в центре внимания сохраняется улучшение условий службы личного состава Внутренних войск. Благодаря вниманию Верховного главнокомандующего предприняты последовательные меры по улучшению материально-технической базы Внутренних войск Министерства внутренних дел, воинские части оснащены техникой, специальными средствами и системами связи, соответствующими самым высоким международным стандартам.

Президент Ильхам Алиев посмотрел оружие, боеприпасы и технику Внутренних войск.