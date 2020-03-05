Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части минобороны в Агстафе (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части министерства обороны в Акстафе.

Как сообщает Trend, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части.

Было сообщено, что строительство этой воинской части было начато в ноябре 2017 года и завершено в сентябре 2019 года. На территории воинской части общей площадью 10 гектаров создана вся необходимая социальная инфраструктура. Здесь имеются здание штаба - идеологическая комната для командного состава воинской части, зал для брифингов, актовый зал и другие служебные помещения.

В воинской части состоялось оперативное совещание с участием Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министра обороны, начальника Генерального штаба и командира соединения.

Отметим, что на территории новой воинской части имеются здания казарм, медицинский пункт с отделениями стоматологии, физиотерапии и функциональной диагностики. В целях совершенствования боевой подготовки здесь также построен сторожевой городок с тренировочными площадками. На территории проделана работа по благоустройству и озеленению.

Условия, созданные в этой воинской части, еще раз доказывают, что Вооруженные силы Азербайджана, материально-техническая база которых в последние годы еще более укреплена под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, по праву признаны одними из самых сильных в мире. Победы, завоеванные нашей армией за последний время, отчетливо показывают, что Вооруженные силы Азербайджана по приказу Верховного главнокомандующего способный в любой момент нанести по врагу сокрушительный удар и освободить наши земли от оккупации. Азербайджанский солдат, который гордится службой в нашей непобедимой и сильной армии, является патриотом и борцом, он бесстрашен, смел и хорошо подготовлен. Азербайджанский солдат всегда предан Родине, своему народу, государству и Верховному главнокомандующему. Создание таких современных условий для военнослужащих отчетливо демонстрирует внимание Азербайджанского государства к солдатам и офицерам. Это открывает широкие возможности для несения службы на высоком уровне и более глубокого усвоения секретов военного дела.

Затем Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву была представлена самая современная новая военная техника.

Было сообщено, что противотанковый ракетный комплекс "СПАЙК-ЭР" является системой запуска ракет, установленной на боевой машине, адаптированной к различным рельефным условиям, предназначенной для уничтожения вражеских танков, боевых машин пехоты и бронетехники на расстоянии от 400 до 8000 метров днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. 122-х миллиметровая гаубица 2A18 D-30, 122-х миллиметровая установка ÖAQ 2S1 и 122-х миллиметровая установка YARS BM-21 V предназначены для уничтожения живой силы, огневых средств, долгосрочных оборонительных установок закрытого и открытого типа, расположенных в открытых и закрытых местах, прорыва минных участков, обстрела артиллерийских и танковых частей противника.

Боевая машина РМ-70, ведя стрельбу осколочно-фугасными снарядами m-21ОФ, выполняет задания по уничтожению и подавлению живой силы и боевой техники, артиллерийских и минометных батарей противника в районе его сосредоточения, разрушению вражеских укреплений, опорных пунктов и центров сопротивления. 152-миллиметровая самоходная пушка-гаубица DANA M1M, являясь новой автоматической артиллерийской установкой, предназначена для уничтожения артиллерийских установок, огневых средств, командных пунктов и пунктов управления, укреплений, танков и бронетехники противника. 306-миллиметровый тактический ракетный комплекс "Экстра", способный поражать цели на расстоянии 30-150 километров, независимо от климатических условий, предназначен для уничтожения ракетных подразделений противника в районах сосредоточения, находящихся на марше и в боевом построении, армейских командных пунктов, подразделений противовоздушной обороны. Оперативно-тактические ракетные комплексы "ПОЛОНЕЗ" и "ЛОРА" предназначены для нанесения ударов по средствам ядерного и химического нападения по всей глубине оперативного построения противника, наземным элементам разведывательно-ударных систем, основным группировкам войск, расположенной на базах авиации, средствам и объектам противовоздушной обороны, пунктам управления, радиоэлектронным средствам, тылу и другим объектам, а в прибрежных направлениях также уничтожать пункты размещения вражеского флота и ее военных кораблей. MKAP-19 - это комплекс, обеспечивающий голосовой обмен, обмен дата- и видеоинформацией внутри полевых командных пунктов и пунктов управления и между ними, а также на основе стационарных пунктов управления и IP-технологий.

Глава государства был проинформирован и о мобильном коммуникационном оборудовании.

Оснащение и обеспечение Азербайджанской армии самым современным вооружением, боевой техникой и оборудованием продолжаются.

Ознакомившись с новыми информационными и коммуникационными технологиями, переданными в пользование органов стратегического и операционного управления войск, Верховный главнокомандующий принял участие в оперативной и высокосекретной видеосвязи с защитной системой управления.

На прямой связи с центральными, резервными и созданными в полевых условиях пунктами управления Передовыми, Военно-воздушными, Военно-морскими силами и Силами специального назначения, а также другими родами войск Верховный главнокомадующий принял их доклады и дал соответствующие поручения войскам, участвующим в широкомасштабных командно-штабных учениях.

Отметим, что в нашей стране проводится важная работа по созданию новых воинских частей и модернизации инфраструктуры существующих. В результате целенаправленных мер сегодня процент и качество комплектации воинских частей находятся на высоком уровне, последовательно осуществляется назначение на основные командно-штабные должности имеющих боевой опыт профессиональных офицеров с высшим военным образованием, подготовленных с моральной, физической и психологической точек зрения. Наряду с этим, приняты практические меры по обеспечению устойчивой обороны в соединениях первого оперативного эшелона, усовершенствована система обороны, боеспособность войск сохранялась на высоком уровне. Для дальнейшего повышения боеспособности армии, усиления подготовки по оперативным работам проведены многочисленные командно-штабные учения объединений и соединений. К этим учениям были привлечены различные войсковые соединения Вооруженных сил, в них использовались симуляторы и компьютерные сети, отвечающие самым современным требованиям. В последние годы принимаются практические меры по оснащению армии современным оружием и техникой. Оружие и техника, производимые на новых предприятиях действующего по инициативе главы государства с 2005 года Министерства оборонной промышленности, в настоящее время играют ведущую роль в материально-техническом оснащении нашей армии.