Президент Ильхам Алиев новоназначенному главе ИВ: "Ты же младше, сядь там" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта принял Миргасана Сеидова и Нахида Багирова в связи с назначением на должности глав исполнительной власти Нефтчалы и Исмаиллы соответственно.

Зашедший в кабинет новый глава Нефтчалинского района Миргасан Сеидов попытался сесть поближе к Президенту страны.

Президент Ильхам Алиев, обратившись к нему, сказал: «Ты же младше, сядь там».