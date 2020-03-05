Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школьного здания в Агстафе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством нового здания общеобразовательной школы в селе Садыглы Агстафинского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 360 мест в селе Садыглы Агстафинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.