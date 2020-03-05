Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового школьного здания в Шамкире

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Шамкир.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 1600 учеников в городе Шамкир, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана, министерству образования первоначально выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере установленном в части первой настоящего распоряжения, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.