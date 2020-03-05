Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Политика 5 марта 2020 22:33 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована четвертого марта в 13:35)

БАКУ /Trend/ - Четвертого марта в Товузе состоялось открытие Историко-краеведческого музея.

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с экспонатами музея.

Сделав замечания в связи с представленными здесь историческими картами, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Эта карта какого века? Надо написать. Под каждой картой должно быть написано к какому веку она относится, потому что менялись государства, менялись границы. Где вы взяли эту карту?

Глава Исполнительной власти района Мамед Мамедов: В Министерстве культуры.

Президент Ильхам Алиев: В Министерстве культуры? Написаны древние названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван – все они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять. Здесь не указано и государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту. Поэтому это надо рассмотреть. Свяжитесь с Министерством культуры, карты должны быть точными, и должны быть указаны даты.

Непонятно к какому историческому периоду относится эта карта. Нет названия ни одного города на нынешней территории Азербайджана. На это есть ответ? Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Эта карта – наша история. Придут дети и что они поймут из этой карты об истории? Вообще непонятно, что это. Одному Аллаху известно, откуда вы это взяли. К этому нельзя так относиться. Заполняете музей экспонатами и думаете, что на этом все закончено? Причем это детская комната. А если ребенок спросит, что это, где моя родина? Где мои древние города? Вместо этого видим там Урарту.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с экспонатами в других разделах музея.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии историко-краеведческого музея в Товузе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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