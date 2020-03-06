Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса “ASAN Həyat” в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Добавлено подробности (первая версия опубликована четвертого марта в 14:45)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия комплекса.

Помощник Президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев подробно проинформировали главу государства о комплексе.

Было отмечено, что этот комплекс является 18-м по счету центром Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте. Строительство комплекса было начато в апреле 2018 года. Возведение грандиозного комплекса, расположенного на территории села Ашагы Гушчу Товузского района, завершилось в марте этого года.

Глава государства ввел комплекс в действие.

Было сообщено, что этот комплекс, наряду с почти 737 тысячами граждан, прописанными в Товузском, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Гядабейском и Самухском районах, будет оказывать услуги всем гражданам страны без территориальных ограничений. В центре ASAN xidmət различными государственными органами, а также частными компаниями и предприятиями будут предоставляться в общей сложности более 320 услуг. В комплексе будут работать 205 сотрудников и 50 волонтеров.

Наряду с центром ASAN xidmət в товузском комплексе ASAN Həyat предусматривается также сдача в эксплуатацию объектов общественного питания. Так, наряду с оперативным и приветливым обслуживанием, граждане смогут воспользоваться предоставляемыми этим концептом возможностями отдыха и развлечений. Комплекс охватывает различные решения, служащие улучшению жизненных стандартов для удобства граждан.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с предлагаемыми в комплексе инновациями.

Было отмечено, что платформа общественного контроля ASAN Müraciət является электронной системой, которая отмечает на электронной карте жалобы, связанные с коммунальными вопросами, дорожно-транспортными проблемами, ремонтом, благоустройством, чистотой инфраструктуры и др., для представления их в соответствующие государственные структуры. Система позволит гражданам направлять сообщения о проблеме с фото- и видеоизображениями и получать информацию о проделанной работе, связанной с ее решением.

Глава государства был проинформирован о том, что гражданин посредством мобильного приложения сообщает о проблеме, обращение поступает в Ситуационный центр и через систему передается в соответствующую структуру. Структура рассматривает обращение, после решения проблемы посредством приложения гражданину отправляется уведомление о результате, и гражданин через систему оценивает результат. Система не только экономит время и ресурсы при решении проблемы, но также предоставляет возможность для сбора и анализа информации о проблемных сферах.

Информационная система электронного сельского хозяйства – eAgro – это единая платформа, в которой действующие в стране в сфере сельского хозяйства многочисленные субъекты и оказывают, и получают услуги, применяют прозрачное и эффективное управление и инновации, охватывая возможности интегрирования во внутренние и внешние системы. Система позволяет проводить различные анализы для обеспечения прозрачности и подотчетности государственной поддержки аграрного сектора, применять современные технические решения, осуществлять спутниковые проверки, предоставлять прогнозы, основанные на точной информации. Участники аграрного сектора посредством Информационной системы электронного сельского хозяйства обеспечиваются такими услугами, как прием обращений о здоровье животных и растений, выдаче субсидий, регистрация, представление и онлайн-продажа сельскохозяйственных средств производства – земли, удобрений, семян, пестицидов, техники и др., а также сельскохозяйственной продукции.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в настоящее время в системе зарегистрированы более 473 тысяч фермеров, свыше 400 поставщиков и заготовителей, более 1000 ветеринаров, в результате полной электронизации документации были удалены более 1 млн бумажных документов, несколько раз собранных у фермеров, в системе размещено 596 тыс. 479 земельных документов по территории площадью 2 млн 222 тыс. 101 гектар. Система обеспечивает логическую связь и завершение всех процессов, связанных с сельским хозяйством, помогает проводить анализы, применять современные технические решения, осуществлять спутниковые проверки, предоставлять прогнозы, основанные на точной информации.

Другим инновационным нововведением является система выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов, не требующих экспертизы. Эта система электронного обращения, которая выдает разрешение на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов, а также создает условия для ускорения строительных процедур на основе принципа "одного окна". Так, заказчик может обратиться к указанной системе в электронном порядке и получить разрешение на строительство в течение 15 рабочих дней, а в течение 10 дней – разрешение на эксплуатацию.

Было отмечено, что система интегрирована с информационными системами всех вовлеченных сторон и соответствующими государственными органами, в результате количество процедур для получения разрешения на строительство сократилось с 18 до 7, а продолжительность процесса - с 118 до 38 дней.

Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о Технологии виртуальной реальности и ее применении.

Было сообщено, что эта технология состоит из визуальных изображений и звуковых эффектов, которые позволяют пользователю чувствовать себя внутри нереальной среды с помощью специального оборудования и программного обеспечения. Посредством очков виртуальной реальности и подключенных к ним устройств пользователь может путешествовать по виртуальному миру и прикасаться к объектам, получать информацию о них, а также воздействовать на события. Технология виртуальной реальности применяется в сфере здравоохранения, образования, строительства, туризма, психологии, научных исследований, игровой индустрии и др., создает пользователю более удобные условия для обучения и применения.

В настоящее время в нашей стране действуют 17 центров АSAN xidmət. 5 из них – в столице, остальные – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе и Кюрдамире. В то же время в Баку действуют два центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере. В этом году планируется открыть центры АSAN xidmət в Агджабеди и Балакене. Все они имеют региональный характер. Наряду с этим, в Баку планируется открыть центры АSAN xidmət и ASAN Kommunal. Также в Баку, Сумгайыте и Гяндже будут построены очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване – первые центры АSAN xidmət. На сегодняшний день количество обращений, поступивших в центры АSAN xidmət, составляет около 37 миллионов. Согласно проведенному опросу, коэффициент удовлетворенности граждан услугами близок к 100 процентам.

Один из инфраструктурных объектов, входящих в товузский комплекс АSAN Həyat – очередной, 6-й по счету центр ABAD юридического лица публичного права ABAD. Основное назначение этого центра, как и других центров, - обеспечить активное участие граждан в социально-экономической жизни нашей страны и внести дополнительный вклад в формирование конкурентоспособного семейного бизнеса, микро- и малых предпринимателей по региону.

Впервые в этом комплексе АSAN Həyat построена Фабрика по переработке и сушке растений.

Глава государства ввел фабрику в действие.

Товузская фабрика ABAD Factory юридического лица публичного права ABAD, созданного Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, была построена в 2019 году. Деятельность этой отвечающей современным стандартам фабрики, оснащенной оборудованием, которое будет применено в Азербайджане впервые, принесет нашей стране как социальную, так и экономическую выгоду. Так, на фабрике планируется производство конкурентоспособной продукции экспортной направленности 80 наименований. В зависимости от сезона на фабрике будут работать 30-100 местных жителей, что, в свою очередь, внесет дополнительный вклад в обеспечение занятости в регионе.

Центр военного патриотизма в комплексе позволит воспитывать молодежь в духе военного патриотизма. Наряду с получением здесь обширной информации о нашей военной истории, строительстве армии, молодые люди смогут участвовать в занятиях по начальной военной подготовке. Расположение этого центра в АSAN xidmət создаст благоприятные возможности для удобного и беспрепятственного посещения его подростками и молодежью в любое время дня.

Одним из инфраструктурных объектов, входящих в товузский комплекс АSAN Həyat, является очередная, 4-я по счету Школа ABAD юридического лица публичного права ABAD. Для занятий молодежи шитьем, рисованием, туризмом, изготовлением музыкального инструмента саз, а также освоения ими информационных технологий и агротехнических специальностей здесь созданы классные комнаты с необходимыми условиями.

После ознакомления с комплексом, глава государства встретился с сотрудниками и волонтерами АSAN xidmət.

Возразив против того, что для него было поставлено особое кресло, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Вы поставили для меня такое особое кресло, а простого стула нет? Заберите. Такие вещи недопустимы. Категорически.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогая молодежь, сердечно приветствую вас. Сегодня – открытие Товузского центра ASAN Həyat. Поздравляю вас по этому случаю. Знакомясь с этим центром, я очень радуюсь, потому что в нем находят отражение многие признаки нашей политики. ASAN xidmət – наш интеллектуальный продукт. Начинает функционировать уже 18-й центр, и я лично участвовал в открытии всех центров. Каждый раз мне докладывают о новых планах, новых программах, новых проектах, в том числе и сегодня.

ASAN xidmət расширяет свою деятельность, расширяются как географический охват, так и количество услуг. Когда мы открывали первый центр, количество услуг, можно сказать, было ограниченным. Сегодня здесь, в товузском центре ASAN Həyat оказывается 320 услуг, и количество обращений постепенно растет. В феврале я участвовал в открытии центра ASAN Həyat в Кюрдамире, в то время было 36 миллионов обращений. Сейчас начало марта, и количество обращений достигло 37 миллионов. То есть, не прошло и месяца, а количество обращений увеличилось на один миллион. Вам тоже хорошо известно, что коэффициент удовлетворенности составляет 99,4 процента. Считаю, что это – максимальный результат, и ни одна другая служба не вызывает такой удовлетворенности. Почему? Потому что, повторяю, в ASAN xidmət находит отражение наша политика. Данные мною в свое время указания выполняются в точности.

Абсолютное большинство работающих в ASAN xidmət – молодежь, представители нового поколения. Здесь они оказывают услуги с новыми взглядами, новым мышлением, новой культурой. Поэтому ASAN xidmət является очень успешным проектом, и в основе этого успеха лежат как продуманная политика, так и эффективная деятельность организаторов этой работы. За короткое время мы смогли совершить революцию в сфере общественных услуг. Сфера общественных услуг всегда очень проблемная. Еще в советское время было много жалоб, связанных с этой сферой. Также и в годы независимости бюрократия, коррупция, взяточничество в области общественных услуг воспринимались как обыденное явление, и, к сожалению, многие граждане привыкли к этому. Поэтому начало деятельности ASAN xidmət вселило большие надежды, в то же время в определенной степени вызвало удивление, так как это действительно было новшеством. Но сегодня, когда начинает функционировать уже 18-й центр, считаю, все видят, что это не какой-то частный проект. Это – способ подхода, образ мышления, это – наша политика. Прозрачность и культура, которые есть в ASAN, должны применяться повсюду. То есть, ASAN xidmət стал примером для многих сфер. Неслучайно сейчас аналогичный проект реализуется и в области социального обеспечения – начинают функционировать центры DOST, которые, как и ASAN xidmət, охватят всю нашу страну.

У нас достаточно широкая программа, связанная с созданием центров ASAN xidmət. Как я уже сказал, это – 18-й по счету центр, но в ближайшем будущем их количество достигнет 27. В Агджабеди, Балакене, Нахчыване, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Сальяне будет построено по одному, а в Баку – еще два центра. Конечно, этот процесс будет продолжаться и дальше. Таким образом, будет обеспечено оказание людям более качественных услуг. Данный центр охватывает несколько районов, в которых живут 700 тысяч человек. Это – 2-й по счету центр в западной зоне, первый, как я уже сказал, был открыт в Гяндже. Третий центр также будет открыт в Гяндже, так как в этом есть потребность. Одно из преимуществ ASAN xidmət заключается в том, что здесь не наблюдается очередей. Однако в Баку потребность настолько велика, что мы приняли решение открыть два новых центра. В том числе в Гяндже и Сумгайыте также есть потребность в деятельности второго центра.

Должен также отметить, что наш опыт изучается в других странах. ASAN xidmət стал уже функционировать под названием ASAN и в других странах. Таким было наше условие, потому что это наш бренд, наш интеллектуальный продукт. Конечно, мы готовы поделиться опытом с любой страной, и делаем это. Разумеется, мы радуемся тому, что другие страны также используют наш опыт.

Международные организации высоко оценивают деятельность ASAN. ООН отметила, наградила ASAN. Все это, конечно, является результатом проделанной работы.

В этом центре только в ASAN xidmət создано более 200, а для волонтеров – 50 рабочих мест. Одновременно на фабрике ABAD на первом этапе создано 50 рабочих мест. Расширяя деятельность, ASAN расширяет и свои функции. Эти центры функционируют в регионах уже как общественные центры – кафе, дискотеки, открытые сцены, кинотеатр. К примеру, в Товузе до сих пор, то есть, в наше время не было кинотеатра. А сегодня функционируют два кинотеатра. Есть все возможности для эффективного проведения молодежью своего досуга.

Конечно, волонтерское движение в Азербайджане началось с ASAN xidmət. Сегодня это движение охватывает и другие сферы. Я дал указание создать в государственных структурах отряды, группы волонтеров. В некоторых министерствах уже созданы группы волонтеров. Волонтеры проделали огромную работу на наших международных мероприятиях – при проведении Европейских и Исламских игр. Но начало было положено в ASAN. Сегодня тысячи волонтеров уже прошли эту школу и заняли достойное место в жизни. Уверен, что молодежь, работающую в ASAN xidmət, в том числе в качестве волонтеров, ждет блестящее будущее, так как они уже заняты очень благим делом. Это многосторонняя работа, непосредственный контакт с людьми, оказание им помощи, услуг. В то же время центры обладают очень прогрессивным опытом с точки зрения инноваций. Поэтому считаю, что этот опыт незаменим для того, чтобы наша молодежь в будущем обеспечила свою жизнь на более высоком уровне.

ASAN xidmət также включает качества, присущие нашему народу. Потому что наш народ всегда был гостеприимным. А обращающиеся сюда граждане являются гостями. Мы всегда проявляли большое уважение к гостям. Молодое поколение также должно воспитываться на этих национальных ценностях. Правила культурного поведения, культурного обхождения, культурное обслуживание - все это имеет глубокие корни в Азербайджане. Просто сегодня это в организованной форме находит свое отражение в ASAN xidmət. Это в целом оказывает положительное влияние и на общественные отношения. Я абсолютно убежден, что каждый, кто приходит в этот центр, будет покидать его с чувством удовлетворения, потому что это, во-первых, красота здания, во-вторых, созданные условия, улыбки работников, оказываемые услуги, оперативность, экономия времени, нулевая терпимость к коррупции и взяточничеству в ASAN xidmət. Так должно быть повсюду. ASAN xidmət играет особую роль в борьбе со взяточничеством и коррупцией в Азербайджане, так как услуги, оказываемые в этих центрах, не оставляют места коррупции и взяточничеству. Поэтому мы должны вести борьбу с этим злом с помощью многих инструментов. Конечно, административные меры, меры наказания.

Оперативные меры, которые в последнее время доводятся до внимания всех граждан, разоблачение коррумпированных чиновников, их нелицеприятных деяний – все это говорит о том, что меры по борьбе с коррупцией и взяточничеством носят системный характер. Если кто-то до сих пор не понял этого, должен понять: борьба будет продолжаться. В отношении преступников должны применяться меры наказания. В то же время должны быть и меры системного характера. Одна из них, а может, и первая, - правила, созданные в ASAN xidmət. Потому что здесь и возможностей нет. Молодежь уже воспитывается в таком духе. Быть честными, доброжелательными, всегда быть готовыми оказать помощь – все это очень важные факторы для формирования людей. Поэтому, говоря об ASAN xidmət, мы не должны ограничиваться просто оказываемыми гражданам услугами. Это – очень серьезное движение, имеющее более глубокий, более широкий смысл, движение, отражающее нашу политику.

Я уже говорил, хочу сказать еще раз: когда открывались первые центры, кто-то мог подумать, что это просто центры общественных услуг. Это не так. Наши намерения были совершенно иными. Это была инициатива, которая привнесла в наше общество новизну, и она уже нашла отражение в жизни. Азербайджан является лидером и в этой сфере. Создание и экспорт сегодня интеллектуального продукта – это уже реальность.

Конечно, еще раз хочу сказать: молодежь, пройдя здесь прекрасную школу, займет достойное место в жизни, приложит в дальнейшем все усилия для развития нашей страны. Для достижения этого вы, в первую очередь, должны быть образованными, грамотными и патриотичными. Считаю, что эти три основных фактора и в будущем защитят Азербайджан от всех бед, так же, как защищают сегодня. Сегодня процессы в мире происходят на наших глазах. Новые очаги конфликтов, новые очаги войн, новая волна переселенцев, противоречия, массовые протесты, полицейский произвол, жестокое насилие против мирных демонстрантов, арест тысяч демонстрантов, убийство их – все это происходит на наших глазах в развитых, а не в каких-то отсталых странах. Тому есть причины. Это – массовое недовольство. И это тоже имеет причины. Это не ограничивается лишь материальными факторами. Несправедливость, пропасть между властью и народом, расслоение, нерешенность социальных проблем – есть много факторов, мне не хотелось перечислять все. Но факт в том, что все это сегодня реальность. На фоне этой картины господствующие в Азербайджане спокойствие, стабильность, развитие, конечно, являются нашим большим достоянием, и это завоевали мы сами, никто нам не помогал. В самые тяжелые дни нам никто не помогал. Хочу, чтобы молодежь знала это. Мы всего достигли собственными силами, благодаря своей смелости и таланту. Было время, когда у нас не было денег. Тогда – в начале 1990-х годов население Азербайджана составляло 8 миллионов, из которых 1 миллион были беженцы и переселенцы. Денег нет, экономика развалена, промышленность парализована. Палаточные городки, переселенцы жили в вагонах, под вагонами. Мы пережили все это. Но посмотрите, сегодня благодаря продуманной политике и стабильности Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе с точки зрения развития. Стабильность, спокойствие, позитивный настрой в обществе – все это азербайджанские реалии. Развитие регионов. Товуз находится далеко от Баку. Но на его примере мы видим это развитие. Посмотрите, уровень газификации сегодня составляет 90 процентов. Уровень отремонтированных дорог – 90 процентов. Питьевая вода всегда была большой проблемой. Вот уже несколько лет в Товузе решена проблема питьевой воды. Современная больница, современные центры диализа и диагностики, спортивные комплексы, парки, промышленные предприятия. Сегодня я принял участие в открытии Государственного музея ашугского искусства и ковровой фабрики. Все это говорит о том, что все регионы нашей страны развиваются. Молодежь в будущем должна работать так, чтобы это развитие было устойчивым, чтобы наша независимость была вечной. Поэтому еще раз хочу сказать - сколько бы мы ни повторяли, вреда в этом нет, - знания, грамотность, патриотизм, привязанность к Родине и национальные ценности должны быть превыше всего. Наши ценности веками защищали нас, как народ, как нацию, от ассимиляции. Родной язык, наша литература, искусство и национальное сознание. Мы ни в коем случае не можем утратить это, ни в коем случае! Пока я президент, я всеми силами буду стремиться к полному утверждению этих ценностей, в том числе среди молодежи. Потому что сегодня молодежь, естественно, отличается от старшего поколения. И интересы у нее другие. У нее другие методы получения информации. Многие представители молодежи не смотрят телевидение. У них в руках телефоны, откуда они и черпают всю информацию. Порой молодежь живет в виртуальном пространстве, остается немного в стороне от реальной жизни. Все это естественно, это, как говорится, картина сегодняшнего времени. Но, несмотря на все это, наша молодежь должна воспитываться в национальном духе. Ей следует знать, что она должна быть патриотичной, чтобы мы и дальше жили как независимая страна. Каждый представитель молодежи должен высоко держать флаг своей страны, должен с уважением относиться к национальным атрибутам и не попадать под чье-либо влияние.

Наш народ веками жил в составе других стран, империй, был лишен независимости, свободы, жил под диктовку других. Мы уже около 30 лет живем как независимая страна и должны жить так вечно. После этого мы никогда не должны быть колонией. Для этого у нас должны быть экономическое могущество, военная мощь, моральная сила, наши ценности. Это есть и должно быть превыше всего. Поэтому сегодня разными путями, под различными названиями, - то называли глобализацией, сегодня и это слово вычеркнуто из словарей. Возможно, 10 лет назад была такая тенденция, как глобализация, прививалось такое мнение, что глобализация преодолеет границы, устранит границы, нации, все будут говорить на одном языке, у всех будет одно мышление. Проводилась вредная политика, направленная на нивелирование и уничтожение национальных особенностей, она проводится и сегодня, но уже под другими названиями. Сегодня порой под предлогом демократии пытаются подчинить страны своему влиянию. Причем это делают страны, которые сами грубо нарушают демократию, права человека, арестовывают журналистов, предъявляя необоснованные обвинения, подавляют, убивают демонстрантов, травят их собаками, топчут лошадьми, стреляют резиновыми пулями, выкалывают глаза, используют газы, и все это налицо. Это делают те, кто пытается преподнести нам урок демократии. Выступая под лозунгом демократии, они пытаются подчинить себе народы, государства, в том числе и нас. Поэтому мы сталкиваемся с давлением, клеветой, грязными кампаниями. Потому что мы ни перед кем не склоняем голову и никогда не склоним. Наша национальная гордость, достоинство превыше всего. Поэтому они пытаются различными средствами сбить молодежь с истинного пути, потому что знают, что молодежь еще не сформировалась, она более требовательна, более нетерпима к нарушениям. И это естественно, так и должно быть, но во имя народа, государства, а не для того, чтобы обеспечивать интересы тех, кто сидит в какой-то другой столице. Поэтому молодежь должна знать и правильно анализировать все это. Она должна знать, что наша главная задача – укреплять независимость, приумножать мощь Азербайджанского государства и сохранять национальные особенности. Именно в таком духе воспитываются те, кто работает в центрах ASAN xidmət, в том числе здесь, волонтеры. Поэтому возвращаюсь к деятельности центров ASAN xidmət, которые получают столь высокую оценку народа. Еще раз поздравляю вас с открытием центра, желаю вам успехов. Спасибо.

Х Х Х

Волонтер АSAN Уммаханы Абдуллаева: Уважаемый господин Президент, приветствую Вас. Я была участницей военно-патриотического лагеря "Харбиййе" в Бейлягане. Как дочь военного, хотела бы сказать, что когда отец рассказывал мне о военной жизни, я всегда представляла это, как увиденное по телевизору. Увидев объявление о проекте, я решила принять в нем участие. Оказавшись благодаря проекту плечом к плечу с нашими бойцами, я увидела, как они стараются, чтобы мы жили в спокойной и безопасной обстановке, с какими трудностями сталкиваются. Я действительно стала живым свидетелем того, о чем мне рассказывал отец. Мы охотно участвовали в военных учениях, тактической, топографической, огневой и другой военной подготовке. В течение недели мы чувствовали себя настоящими солдатами.

Наша страна на протяжении всей истории гордилась не только героическими сынами, но и отважными женщинами. Мы – последовательницы Сары хатун, Хаджар, Нигяр. Чувство патриотизма, отвага – в нашей крови.

Господин Президент, в объявленный Вашим Распоряжением "Год волонтеров" я с удовольствием приму участие в военно-патриотическом лагере. Хочу сказать, что азербайджанские женщины готовы в любой момент освободить наши земли от оккупации.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Волонтер АSAN Бахтияр Рзаев: Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я тоже приветствую Вас. Я был участником военно-патриотического лагеря "Харбиййе", организованного АSAN xidmət в Гядабее и Бейлягане. Отмечу, что этот проект реализовывался 5 раз, участниками этого лагеря были 500 юношей и девушек. Хотя у меня еще есть 2 года до отправки на военную службу, я посчитал своим долгом участвовать в военном лагере и заранее очутиться в этой среде. Солдатская жизнь в обоих лагерях показала, что для существования стабильного государства необходима прочная основа. В единой среде с нашими бойцами, командирами и ветеранами мы увидели, что у нас профессиональная армия. Когда мы находились там, у нас спросили: Если будет приказ, кто готов встать лицом к лицу с врагом, стать шехидом. Все участники сказали "Я". Это не было минутным рефлексом, ведь каждый из нас вырос и воспитан в этом духе.

Господин Президент, Ваше преимущество на панельном заседании в Мюнхене, то, что Вы уверенно заставили врага замолчать, воодушевили нас. Это выступление еще раз доказало, что для освобождения от оккупации своих земель Азербайджан обладает не только военной силой. Он может доказать каждому свою правоту мирным путем и путем переговоров. Хочу сказать, что мы готовы ко всему во имя Родины как мирным, так и военным путем. Господин Верховный главнокомандующий, все мы – Ваши верные солдаты.

Волонтер АSAN Лейла Сарыева: Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Товузский край. Это действительно незабываемый момент для меня и моих друзей. Слыша новости о создании в регионах согласно Вашим распоряжениям центров АSAN xidmət, мы с нетерпением ждали известия об этом и в связи с нашим районом. Сегодня я счастлива вдвойне. Счастлива оттого, что услышала эту новость, что моя мечта осуществилась, и оттого, что я здесь представляю молодежь региона.

Господин Президент, как было отмечено Вами на открытии центра АSAN xidmət в Кюрдамире, АSAN – не только проект, это – политика, движение, цель. Как продолжатели этой политики мы испытываем чувство счастья и гордости. Для меня и таких же молодых людей, как я, - это центр новых идей, инициатив и опыта.

Здесь сформировалась среда, где много профессиональных кадров, с которыми мы сможем сделать много полезных дел. Тем самым мы завоевали право участвовать в жизни людей, общества, государства. Мы рады, что сегодня живем в стране, где царят мир и стабильность. Мы приложим все усилия для сохранения этой стабильности. Я тоже приму участие в организуемом в этом году военно-патриотическом лагере "Харбиййе".

Господин Верховный главнокомандующий, мы уверены, что под Вашим руководством карабахская проблема в скором времени будет решена. Благодарим за то, что Вы всегда нас выслушиваете, оказываете нам поддержку и создали для нас эти возможности.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Большое спасибо.

Сотрудница Товузского регионального центра ASAN xidmət Айгюн Джаббарлы: Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в наш район. Очень рады видеть Вас в нашем родном краю. Сегодня я очень горда. Потому что я начала этот путь как волонтер ASAN, а сейчас выступаю перед Вами как сотрудница Товузского регионального центра ASAN xidmət. Этот центр, созданный по Вашей инициативе, сделал наш район еще краше. Имеющиеся здесь развлекательные зоны, а также центры, поддерживающие развитие жителей, включают все компоненты Вашей социально-экономической политики. Так, благодаря центру ASAN xidmət наши граждане будут получать комфортные услуги. В то же время более 200 молодых людей из Товуза и прилегающих районов будут обеспечены работой. Эти молодые люди и есть мы, волонтеры. Входящий в наш центр учебный центр ABAD объединяет профессиональную подготовку по 6 направлениям - от изготовления музыкального инструмента саз до туризма. А это незаменимая возможность для освоения новых профессий.

Господин Президент, как Вы знаете, большая часть населения здесь занимается сельским хозяйством. Думаю, что открытие завода ABAD не только позволит им оценить свои возможности, но и будет способствовать повышению уровня занятости в нашем районе. Самое же главное, ASAN является центром военного патриотизма. Этот центр придаст импульс воспитанию детей и молодежи в духе приверженности патриотическим ценностям, в национальном духе.

В заключение хочу отметить, что мы, молодежь, верим, что такой же центр, который открылся сегодня в Товузе, в ближайшем будущем откроется и на Карабахской земле, и там будет поднят наш славный азербайджанский флаг. Благодарю за внимание.

Х Х Х

В заключение была сделана фотография на память.

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Отметим, что 8 лет назад – 13 июля 2012 года при Президенте Азербайджана было создано Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в подчинении которого начали действовать центры АSAN xidmət. Цель создания этой структуры заключалась в едином управлении центрами АSAN xidmət, напрямую оказывающими услуги гражданам. Начиная с того же года в нескольких районах Баку в пользование жителей были переданы центры АSAN xidmət. Впоследствии этот процесс охватил регионы. В настоящее время среди обращений, поступающих в эти центры, преобладают обращения, связанные с получением и заменой удостоверений личности, водительских прав, нотариальной деятельностью, а также с вопросами миграции и имущества. Все это является важной составной частью политики Азербайджанского государства по формированию нового подхода к отношениям государственный служащий-гражданин.

Государственное агентство расширяет международные связи. Сегодня деятельность АSAN xidmət высоко оценивается Европейским Союзом, Европейским парламентом, парламентом Великобритании, во Франции, Германии и других странах. Эта модель, имеющая оригинальную юридическую структуру, одобряется международными структурами и экспертами. На основе азербайджанской модели АSAN xidmət в Афганистане учреждена одноименная структура, действующая в сфере оказания государственных услуг. Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с Италией, Республикой Корея, Францией, Индонезией, Монтенегро и организацией ИСЕСКО.

За эти годы служба была удостоена нескольких международных сертификатов, а также стала победителем международного конкурса Британского совета по охране труда. АSAN xidmət в 2015 году был удостоен ООН первого места в категории "Совершенствование оказания государственных услуг", награжден специальной премией и дипломом. Кроме того, 25 октября прошлого года согласно Программе совместного сотрудничества, подписанной между Государственным агентством и ИСЕСКО, была учреждена "Премия АSAN" ИСЕСКО в области передового управления. В программе сотрудничества предусмотрено также формирование особой продукции АSAN xidmət с целью выдвижения международной инициативы Управления во имя развития, отражающей партнерство АSAN xidmət и ИСЕСКО, развития бизнеса и управления компаниями. В трехлетнем Плане действий ИСЕСКО на 2019-2021 годы также рекомендовано использовать модель АSAN xidmət для развития механизма секторального управления в странах-членах.

24-26 июня 2019 года в Баку состоялся Форум государственных услуг ООН, организованный совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Организацией Объединенных Наций. В форуме приняли участие свыше 800 представителей из более чем 100 стран. В рамках форума наша страна была удостоена специальной награды ООН в области развития государственных услуг с применением цифрового управления. Главными факторами, обусловившими проведение форума в Азербайджане, стали достижения нашей страны в сфере государственных услуг, успешная деятельность АSAN xidmət, который в 2015 году был удостоен премии ООН в области государственных услуг. Все это еще раз демонстрирует существующий в мире большой интерес к бренду Азербайджана - АSAN xidmət.