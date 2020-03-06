Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована четвертого марта в 15:06)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала в Товузском районе.

Информируя главу государства о технических параметрах дороги, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал:

-Господин Президент, эта дорога, охватывающая 16 населенных пунктов, обслуживает население численностью 50 тысяч человек. Проведя эту дорогу, Вы сделали доброе дело не только для жителей Товуза, но и для многих людей. Так, здесь, в месте, называемом Хачагая, есть святилище, которое почитают люди, проживающие в этой зоне. Здесь никогда не было дороги. Вы проложили здесь дорогу, и сюда уже приезжают жители из Балакена, других мест Азербайджана, а также азербайджанцы из Грузии.

Президент Ильхам Алиев: Там есть населенный пункт, или только святилище?

Салех Мамедов: Поблизости нет, только святилище. Господин Президент, отмечу и то, что 400 жителей села Агаджгала сотни лет добирались до центра Товузского района через Гядабей и Шамкир. Дороги не было. После того, как была проложена эта дорога, те самые 400 жителей смогут ездить в районный центр Товуза напрямую. Это очень важная дорога.

Президент Ильхам Алиев: Какое расстояние от Говлара до Хачагая?

Салех Мамедов: 24 километра. Благодаря строительству этой дороги люди могут подниматься в Хачагая на автомобилях. Мы проложили 2-километровую часть дороги, взорвав гору.

Президент Ильхам Алиев: Живописные места. Там необходимо развивать туризм.

Салех Мамедов: Да, эта часть – одна из самых гористых территорий Товуза. Раньше это была грунтовая и гравийная дорога, а сейчас это дорога с асфальтобетонным покрытием. Господин Президент, своими распоряжениями Вы превратили сельские дороги в городские.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас сельские дороги похожи на магистральные.

Салех Мамедов: Да, и население это видит и приветствует.

Президент Ильхам Алиев: Большая часть дорог здесь отремонтирована.

Салех Мамедов: Господин Президент, у Вас есть Распоряжение в связи с дорогой Эйюблу на 2020 год. Благодаря Вам на этих территориях проложены прекрасные дороги. Полностью сдана 32-километровая дорога, проложенная согласно Вашему Распоряжению, подписанному в 2018 году. Вдоль этой дороги проживают 8 тысяч человек. Есть такое село Баггаллы, там есть родники целебной воды. Кроме того, проложены дороги к нашим золотым рудникам, по этим дорогам туда транспортируется сырье.

Президент Ильхам Алиев: Золотые рудники сейчас эксплуатируются?

Глава Исполнительной власти Мамед Мамедов: Да, работают. Люди, работающие там, получают очень хорошую зарплату.

Президент Ильхам Алиев: Жители сел работают? Из каких сел?

Глава Исполнительной власти Мамед Мамедов: Село Гоша. Из прилегающих сел тоже приезжают, работают. Это приносит нам большой доход.

Салех Мамедов: Господин Президент, до того, как были проложены эти дороги, люди 50-100 лет ездили по грунтовым дорогам. А сегодня благодаря Вам проложены такие удобные дороги.

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Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала.

В заключение была сделана фотография на память.