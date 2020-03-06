Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Согласно распоряжению, что по случаю 100-летия Азербайджанского общества Красного Полумесяца и за заслуги в сфере оказания социальных услуг и гуманитарной помощи малообеспеченным гражданам награждаются его нижеуказанные сотрудники:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Рагимов Эльхан Рафиг оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Велиев Яшар Вели оглу

медалью "Терегги"

Ахундов Низами Агамамед оглу

Атакишиева Тюркана Аршад гызы

Джабраилова Тамелла Рза гызы

Джафаров Физули Исахан оглу

Айямзаде Рауф Вилаят оглу

Гейдаров Этибар Ашраф оглу

Гусейнов Али Камал оглу

Исмаилов Ханлар Хейрулла оглу

Мадатов Гасан Хандадаш оглу

Махбуби-Иран Сабина Магсуд гызы

Мамедов Солтан Табриз оглу

Мамедзаде Гюнель Адиль гызы

Мириев Зафар Мирджафар оглу

Мирзоев Аслан Ибрагим оглу

Нагиева Джейран Нариман гызы

Солтанов Тофиг Мирза оглу

Велиев Байрам Вагиф оглу

Юсифов Шахин Юсиф оглу.