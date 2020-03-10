Азербайджанский опыт цифровизации госуслуг создает комфортный диалог власти и общества - политолог

БАКУ/Trend/ - Российский и азербайджанский опыт цифровизации госуслуг свидетельствует о высоком потенциале развития комфортной диалоговой среды между обществом и властью, рядовым гражданином и конкретным институтом власти, оказывающим определенную услугу.

Об этом сказал Trend доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра фундаментальных и научно-прикладных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Володенков.

По его словам, Россия и Азербайджан имеют свое видение существующих проблем, вызовов и угроз в цифровой сфере: «В чем-то они, наверняка, схожи, в чем-то могут различаться, но факт остается фактом – стратегии противодействия современным вызовам и угрозам существуют в большинстве современных технологически развитых государствах. Цифровизация, по его мнению, становится драйвером развития экономики многих государств, претендующих войти в список (или сохранить свои позиции в нем) технологически состоятельных.

Что касается кибербезопасности, профессор отметил, что ее можно рассматривать в различных аспектах: от «железной» составляющей до содержательных социально-политических рисков и угроз: «Если говорить о содержательной стороне проблемы, то в условиях существования глобального цифрового пространства возникает вопрос о том, могут ли, должны ли существовать суверенные сегменты национального информационного пространства, и где граница между ним и глобальным интернетом. Как защищать границы, которые не определены? Должны ли быть вообще эти границы? Как защитить собственное население от информационного вмешательства в национальные процессы в условиях существования экстерриториальных коммуникаций? Сложившаяся ситуация в аспекте глобализации цифровых коммуникаций ставит серьезные вопросы, вызывает угрозы нового типа, формирует риски, связанные с обеспечением национальной информационной безопасности. Неслучайно большинство технологически развитых государств уделяет сегодня пристальное внимание проблеме защиты собственных цифровых пространств от внешнего вмешательства. Ведь цветные революции базировались именно на вирусном распространении информации, дискредитирующей национальные политические режимы и элиты, после чего осуществлялась мобилизация протестных масс в пространстве социальных медиа. При этом потенциально такую работу можно проводить, находясь хоть на Луне, за счет экстерриториальности цифровых коммуникаций в сети. При том, что большинство глобальных ресурсов, обладающих аудиторией в миллиарды пользователей, представляют отнюдь не интересы тех стран, в которых они работают, возникает угроза глобального управления массовым сознанием населения стран-мишеней при помощи глобальных коммуникационных ресурсов. Внешнее информационное вторжение (тесно связанное с массовой пропагандой и манипуляцией) в ценностно-смысловую среду и трансформация традиционных национальных ценностей, смыслов, символов, моделей поведения является угрозой устойчивости и политической стабильности современных государств, базирующихся на традиционных ценностях».

Также политолог считает, что помимо внешних, существуют и внутренние вызовы и угрозы: «Государство утратило монополию на право выступать единственным субъектом, генерирующим и транслирующим социально-политическую информацию. Возникло значительное число институциональных и неинституциональных акторов цифровой коммуникации, включая террористические организации, осуществляющие пропаганду экстремистских идей и рекрутирующих в свои ряды пользователей сети. В итоге возникает серьезная конкуренция в публичном пространстве, конкуренция за право доступа к массовому сознанию, битва за умы, за право формировать массовое представление о реальности. Очевидно, что данная конкуренция тесно связана и с вопросами делигитимизации институтов государственной власти со стороны оппозиционных сил, что может привести к социально-политической нестабильности в государстве, не обладающем потенциалом для конкурентной борьбы. Данные проблемы актуальны для большинства стран, обладающих цифровой инфраструктурой. В результате мы видим, что государства вынуждены усиливать свой контроль за цифровой средой, каналами коммуникации, сетевым контентом, что, в свою очередь, далеко не всегда поддерживается гражданским обществом, претендующим на цифровую свободу и права. Уже здесь возникает определенный конфликт между властью и гражданами (в первую очередь, молодежью, обладающей высоким протестным и мобилизационным потенциалом). Поэтому следует отнести вопросы цифровой безопасности к весьма значимым и актуальным для многих современных государств, в том числе и для Азербайджана».

Согласно словам эксперта, помимо вызовов и угроз, цифровизация формирует также и серьезный конструктивный потенциал: «Это касается и экономической, и социально-политической сфер жизнедеятельности государства и общества. Новые форматы взаимодействия представителей институтов государственной власти и гражданского общества могут в перспективе позволить создать модели демократии прямого и совместного действия, а также мониторинговой демократии».

В заключении Сергей Володенков сказал, что благодаря грамотной и эффективной реализации проектов в сфере цифровизации граждане Азербайджана без сомнения получат более удобные и оперативные механизмы взаимодействия с различными официальными органами.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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