Милли Меджлис Азербайджана проведет следующее заседание 17 марта
БАКУ/Trend/ - Следующее заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана будет проведено 17 марта, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что сегодня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.
На заседании были избраны новые председатели, заместители председателя Милли Меджлиса, а также председатели парламентских комитетов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Ассоциация кабельных операторов о перспективах развития интернета, кабельного телевидения и IPTV в Азербайджане
Рашад Махмудов: Упреждающие меры в связи с коронавирусом в Азербайджане обеспечивают спокойствие граждан (ВИДЕО)
"Черное золото" подешевело, но экономика Азербайджана готова к испытаниям - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)