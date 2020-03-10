Милли Меджлис Азербайджана проведет следующее заседание 17 марта

Политика 10 марта 2020 13:49 (UTC+04:00)
Милли Меджлис Азербайджана проведет следующее заседание 17 марта

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана будет проведено 17 марта, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что сегодня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.

На заседании были избраны новые председатели, заместители председателя Милли Меджлиса, а также председатели парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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