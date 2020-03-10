У Азербайджана большой потенциал энергии солнца и ветра - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает большим потенциалом для использования энергии солнца и ветра.

Об этом сказал Trend старший аналитик Федерального автономного научного учреждения (ФАНУ) «Восточный центр государственного планирования» РФ Сергей Майоров.

По словам эксперта, в целях снижения углеводородных выбросов в атмосферу и улучшения экологической ситуации в стране и регионе Азербайджан уделяет большое внимание развитию ВИЭ: «Наличие высокой инсоляции и ветряных дней в Азербайджане способствует внедрению распределенной возобновляемой энергетики».

Также он считает, что ветряные электростанции можно установить в Каспийском море, и для этого Баку обладает всеми возможностями: «Практика установки ветрогенераторов в акваториях существует в Европе, также есть попытки создать подобные установки и в России. У Баку для этого есть широкие возможности. К тому же строительство ветропарка позволит значительно улучшить инфраструктуру акватории Каспийского моря».

Сергей Майоров отметил, что развитие альтернативной энергетики вполне может обеспечить устойчивое развитие и энергетической сферы, и экономики Азербайджана в целом: «Кроме прочего, изолированная энергетика позволяет устойчиво развиваться изолированным (горным) территориям, создавая инфраструктуру для развития малого бизнеса и туризма. Она снижает экологическую нагрузку».

В заключении эксперт сказал о своем видении сотрудничества Азербайджана и России в данной сфере. Согласно его словам, у России есть наработки в области ВИЭ, и опыт ее использования в Каспийском регионе (Астрахань, Калмыкия), а также на Северном Кавказе. Азербайджан также может воспользоваться российским опытом в развитии ВИЭ у себя в стране.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. Целью Азербайджана является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников энергии в мощностях производства электроэнергии до 30 процентов.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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