В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2)

Политика 10 марта 2020 18:11 (UTC+04:00)
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:58)

БАКУ/Trend/ - В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван, передает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии.

В посольство Азербайджана в Бельгии 10 марта в 11:00 по местному времени из мэрии бельгийского города Ватерлоо поступила информация о совершении акта вандализма в отношении памятника видной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, установленного в этом городе при поддержке посольства в 2016 году.

Согласно информации, сотрудники посольства немедленно прибыли на место происшествия и связались с местными органами власти. Официальные представители Ватерлоо сообщили, что ввиду внесения памятника в список охраняемых исторических памятников города, в полиции города возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

В настоящее время расследования продолжаются.

Азербайджанское общество будет регулярно информироваться о развитии данной ситуации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Реадактор: Гюнель Зейналова)

В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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