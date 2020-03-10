Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе скоро обсудят вопросы граждан (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:45)

БАКУ/Trend/ - Все вопросы, находящиеся на законодательной повестке Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, регулярно будут выноситься на обсуждение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью Азербайджанскому государственному телевидению сказал руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Он затронул несколько важных вопросов, которые будут обсуждены на очередных заседаниях парламента.

"Как известно, срок действия закона "О полном страховании вкладов" истек в начале марта. Вчера от Президента Ильхама Алиева поступил законопроект в связи с продлением срока вышеуказанного закона. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение для принятия проекта.

С другой стороны мы готовим масштабные законопроекты. Например, разрабатывается новый вариант закона "О политических партиях". Глава государства и во время сегодняшнего заседания подчеркнул, что все позитивно настроенные политические партии должны быть привлечены к происходящим в стране событиям. В пользу чего говорит и тот факт, что заместители председателей парламентских комитетов были избраны из оппозиционных партий. И в руководство Милли Меджлиса были избраны депутаты из оппозиции. Все это показывает, что необходимо сделать поправки в закон «О политических партиях», чтобы они могли сыграть более активную роль в обществе", - сказал Мирзоев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)