Президент Ильхам Алиев: Парламентские выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс

Политика 11 марта 2020 03:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Парламентские выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Сегодня начинает свою работу Милли Меджлис шестого созыва. Сердечно поздравляю по этому случаю всех депутатов, желаю им успехов. Прежде всего, хочу выразить признательность депутатам Милли Меджлиса пятого созыва за их деятельность. Милли Меджлис пятого созыва, его депутаты и руководство сыграли большую роль в успешном развитии нашей страны, принятые парламентом законы упрочили правовую базу нашего успешного развития. Уверен, что Милли Меджлис шестого созыва также будет успешно работать и внесет, таким образом, вклад в широкомасштабные и всесторонние реформы, проводимые в нашей стране, в дело их углубления", - сказал глава государства.

По его словам, проведенные 9 февраля парламентские выборы стали важным событием в жизни нашей страны.

"Все выборы являются важным событием, но особенность нынешних выборов заключалась в том, что они были внеочередными. Основная причина проведения этих выборов в феврале - углубить реформы, организовать, не теряя времени, работу Милли Меджлиса в новом составе. Считаю, что избирательный процесс прошел успешно, и на этот раз к выборам был проявлен очень большой интерес. Наглядным подтверждением этого является участие в нынешних выборах более 1300 кандидатов. Конечно, кандидаты смогли, проведя активную работу, свободно донести до избирателей свои мысли, взгляды, идеи. Для всех кандидатов были созданы равные условия, никакой дискриминации допущено не было. На самом деле участие более 1300 кандидатов - это проявление их доверия к выборам. Считаю, что в целом избирательный процесс прошел успешно, результаты выборов отразили волю азербайджанского народа. Главное в том, что азербайджанский народ остался доволен выборами, о чем еще раз свидетельствуют события, наблюдаемые после выборов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для отслеживания выборов Азербайджан пригласил многие международные организации, наблюдателей, и абсолютное большинство их очень позитивно оценило и период подготовки, и период кампании, и день выборов.

"Можно сказать, что абсолютное большинство наблюдателей оценило выборы как очередной успешный шаг в развитии демократии, и заявило, что азербайджанский народ свободно воспользовался своим избирательным правом, и результаты выборов отражают реальную картину. Заявившие это международные наблюдатели, конечно, отразили реальное положение дел. В то же время всегда подходящее к избирательному процессу в Азербайджане сквозь призму двойных стандартов и отличающееся необъективностью Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и находящиеся под его влиянием некоторые структуры и на сей раз, выпячивая какие-то погрешности, пытались преподнести их как большое событие. Ни одни выборы не бывают безупречными. Недочеты были и на сей раз, а отмена результатов в 4 округах свидетельствует о том, что Азербайджан сам заинтересован в том, чтобы этих недочетов не было. Поствыборные процессы еще раз показывают, что наше основное намерение заключалось в том, чтобы азербайджанский народ свободно использовал свое избирательное праве, проголосовал за своего кандидата, выразив, таким образом, свое мнение и политическую волю. В целом, мы добились этого, а наблюдающаяся после выборов картина показывает, что азербайджанский народ согласился с результатами выборов. Для нас это главное", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время он считает, что Европейский Союз выступил с очень объективным заявлением в связи с проведением выборов.

"Он заявил, что готов работать с новоизбранными депутатами, парламентом Азербайджана. Это по сути означает признание выборов. Что же касается мнения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, то на этот раз, видимо, из-за отсутствия серьезных происшествий, оно вынуждено было представить свой доклад в определенной степени сбалансированной форме. Хотя мы давно уже знаем, что их доклады пишутся до выборов, и знаем также, где они пишутся. К тому же заявления Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в последнее время и оценка, данная им выборам в некоторых странах, еще раз показывают, насколько они необъективны, предвзяты, демонстрируют, что эта структура выполняет политический заказ. Последним примером стали парламентские выборы, проведенные в 2018 году в Армении. Как вам известно, эти выборы были полностью сфальсифицированы тогдашней правящей фашистской партией республиканцев, - я называю эту партию фашистской не только из-за их идеологии, сути, но и потому, что достаточно взглянуть на их эмблему, чтобы любой человек увидел, что она не отличается от эмблемы фашистской Германии, - и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дало положительное заключение об этих сфальсифицированных выборах, во время которых республиканская партия приписала себе более 50 процентов голосов. Словом, оно стало соучастником этой фальсификации, а последовавшие затем события известны всем", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что следом этот незаконный и коррумпированный режим был свергнут, депутаты, якобы представлявшие их в парламенте Армении, сдались, подняли руки вверх и с жалким видом отошли в сторону.

"Были объявлены новые парламентские выборы, и на этих выборах фашистская партия республиканцев вообще не смогла попасть в парламент. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что результаты сфальсифицированных за 2 или 3 месяца до этого выборов налицо, и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ высказало позитивное мнение об этой фальсификации. То есть, просто приводя это как пример, хочу еще раз сказать, что мнение данной структуры для нас не имеет абсолютно никакого значения, потому что это опять же пишется на основе политического заказа и является как бы средством давления для ведущих кругов некоторых государств. Хочу отметить еще один вопрос, связанный с наблюдателями. Меня, честно говоря, это тоже удивило. Могу сказать, что на нынешних выборах мы увидели все организации, которые были приглашены нами в качестве наблюдателей. Однако мы не направляли приглашения Европейскому парламенту, так как, во-первых, не являемся членами данной структуры, а во-вторых, не видим в этом нужды примерно по тем же причинам. Потому что Европейский парламент первенствует по принятию несправедливых резолюций против Азербайджана. Их резолюции для нас также не имеют абсолютно никакого значения. Однако должен сказать, что такие тенденции против нас наблюдаются и сегодня. Таким образом, мы не приглашаем эту организацию. Они же распространяют заявление о том, что отказываются наблюдать за этими выборами. Это, мягко говоря, политическая фальсификация, потому что мы не приглашаем вас, не хотим видеть вас здесь, не верим вам. Говорить в таком случае о том, что мы отказываемся, - это смешно и удивительно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что парламентские выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс.

"Считаю, что поствыборные процессы будут развиваться в позитивном направлении. Милли Меджлис шестого созыва является многопартийным. Это очень позитивный признак. Считаю, что Милли Меджлис сыграет и должен сыграть огромную роль в совершенствовании политической системы. В выборах принимали участие все политические силы. Просто маргинальная группировка, именующая себя оппозицией, якобы бойкотировала выборы. Это смешно, потому что азербайджанский народ давно бойкотировал эту позорную структуру, которая уже 27 лет находится на свалке истории. В такой ситуации объявление бойкота является и смешным, и удивительным", - сказал глава государства.

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