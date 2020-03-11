Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Мы живем в век информации, и фальшивые новости, то есть, новости, именуемые фейк-ньюс, к сожалению, получают широкий размах, а любая ложная информация может привести к очень большим последствиям. Мы в Азербайджане давно уже сталкиваемся с этими клеветническими кампаниями. Основная причина этого - наша независимая политика, то, что мы ни перед кем не склоняем голову. А последствия этого в том, что против нас ведется информационная кампания – кампания черного пиара, кампания, построенная на лжи, клевете, измышлениях. Поэтому в законодательстве обязательно должны быть новые подходы, новые мысли, связанные с информационной защитой, информационной безопасностью", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан является социальным государством, и все наши шаги подтверждают это.

"Социально ориентированный пакет, реализованный по моей инициативе только в прошлом году, охватывает 4,2 миллиона человек. Регулярное повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии, конечно, требует большого экономического источника, и мы его создаем. Происходящие в нашей стране процессы, связанные с прозрачностью, процессы, направленные против теневой экономики, усиливают наши экономические возможности, расширяет налоговую базу, наносят серьезный удар по теневой экономике. Поэтому все эти вопросы, конечно, должны находиться в центре внимания в законодательстве", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что абсолютное большинство населения Азербайджана – молодежь, демографическая картина в Азербайджане очень позитивная.

"Поэтому, конечно, необходимо предпринять законодательные шаги, направленные на эффективную организацию досуга молодежи, привлечение ее к активной работе, к примеру, в рамках волонтерского движения, воспитание в духе патриотизма. Молодежь должна воспитываться в национальном духе, не подпадать под внешнее влияние, особенно в нынешний век интернета, когда быстро распространяется любая ложь, которая впоследствии преподносится как реальность. Это – часть проводимой против нас нечистой политики, так как не секрет, что общественно-политическая ситуация в Азербайджане в настоящее время очень стабильная", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране нет ни одного фактора, который может представлять угрозу общественно-политической стабильности.

"Поэтому антиазербайджанские силы пытаются создать эти факторы за пределами нашей страны. Они уже не полагаются на группировку, именующую себя здесь оппозицией и якобы продолжающую деятельность, находясь в абсолютно постыдном положении, да и доверия к ним не осталось. Поэтому идет работа над созданием новой пятой колонны, потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверия своих хозяев. Они не смогли осуществить переворот в Азербайджане, совершить «революцию», завоевать поддержку народа, просто присвоили регулярно выдаваемые им деньги и, таким образом, поставили своих покровителей в плохое положение. Поэтому идет поиск новой пятой колонны. В этой связи я хочу строго предупредить все политические силы: это – путь предательства, тот, кто пойдет по этому пути, совершит предательство перед народом и государством. Поэтому все наши внутренние проблемы должны решаться в Азербайджане. Мы не должны экспортировать за рубеж наши внутренние проблемы, политические раздоры. Во-первых, это абсолютно бессмысленно, так как сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями – все это совершенно бессмысленно. Это – преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это", - сказал глава государства.

В последние годы мы столкнулись с различным давлением, различными кампаниями, но не свернули со своего пути.

"Спокойствие нашей страны, народа, безопасность, стабильность, благосостояние людей, независимая политика для нас превыше всего. Мы сотрудничаем с международными организациями, являемся членами некоторых организаций, мы вошли в них добровольно, можем и добровольно покинуть их – если когда-то что-то не будет нас устраивать в этих организациях или же предвзятое отношение к нам достигнет такой степени, что наше терпение иссякнет. Поэтому считаю, что представители всех политических структур должны быть очень внимательными и в этой области", - сказал глава государства.