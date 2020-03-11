Президент Ильхам Алиев: В связи с нагорно-карабахским конфликтом мы должны быть активными во всех организациях, должны проводить наступательную дипломатию

БАКУ /Trend/ - В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом мы должны быть активными во всех организациях, должны проводить наступательную дипломатию, потому что правда на нашей стороне.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"В связи с международной деятельностью хочу сказать, что наши депутаты представлены в нескольких международных организациях. Конечно, активность там была достаточно высокой и в прежние годы. А сейчас должна быть еще выше, потому что мы должны доводить азербайджанские реалии. Особенно мы должны доводить исторические реалии, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что историческая справедливость на нашей стороне, международное право также поддерживает нашу позицию.

"Поэтому армянская сторона не может выдвинуть против наших аргументов ни одного серьезного аргумента, только ложь, клевету, историческую фальсификацию и мифологию. На самом деле это их сущность. В рамках широкой сети они подкупают некоторых политиков. Это тоже ни для кого не секрет. В таком случае их историческая фальсификация как бы получает оправдание. Поэтому наши депутаты во всех международных организациях должны представлять историческую правду. После того, как я сказал в Мюнхене о Кюрекчайском мирном договоре, в Армении сейчас, знаю, зубрят этот договор. Там ясно указано, кто, когда заключил данный договор. И об армянском народе там вообще не идет речи. С одной стороны, российский генерал Цицианов, а с другой – Ибрагим хан, причем, по-русски написано Ибрагим хан «Карабахский Шушинский». Вот реальная история", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что достаточно взглянуть на карты, изданные Российской империей в начале ХХ века, чтобы убедиться в том, что абсолютное большинство топонимов на нынешней территории Армении имеет азербайджанское происхождение.

"Это надо говорить, надо приводить эти карты. Надо приводить карты наших оккупированных земель. Надо знакомить с ними все международные организации, работающих там представителей. В то же время в ходе встреч с представителями парламентов мусульманских стран обязательно надо показывать снимки разрушенных армянами наших мечетей. Я делаю это. Показываю эти снимки лидерам многих мусульманских стран. Если широкая политическая элита увидит их, то, конечно, руководители этих стран постесняются целоваться с руководителями Армении. Мы должны говорить об этом. Должны говорить о том, что этот фашистский режим объявил войну не только нам, но и всему мусульманскому миру, разрушены наши мечети, исторические памятники. Однако мы не можем в достаточной степени доводить эту информацию. Поэтому это должно стать особым направлением", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом мы должны быть активными во всех организациях, должны проводить наступательную дипломатию, потому что правда на нашей стороне.

"О Ходжалинском геноциде. Его уже официально признали парламенты более 10 стран. Этот процесс должен продолжаться, и депутатам следует быть активными в этом процессе, так как государственные структуры играют основную роль в принятии этих решений. Поэтому парламент должен быть активным. Это уже факт, принятый в рамках международных отношений. Неуместные, лживые, ничтожные попытки Армении проявились на Мюнхенской конференции по безопасности и еще раз разоблачили их. Потому что вся их история – фальсификация. Они построили государство на исторической азербайджанской земле, к сожалению, с помощью нашей Азербайджанской Демократической Республики. Изменив сегодня все наши исторические названия, они пытаются присвоить нашу историю, памятники. Поэтому депутаты должны постоянно поднимать этот вопрос", - сказал глава государства.