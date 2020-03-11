Президент Ильхам Алиев: Говорю всем депутатам: нельзя идти ни на какой сговор с международными организациями

БАКУ /Trend/ - Говорю всем депутатам: нельзя идти ни на какой сговор с международными организациями.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"В целом, наша деятельность в рамках международных организаций должна быть более целенаправленной. Депутаты, представляющие нас там, должны быть активными, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали, с кем встречались, какой вопрос подняли. А то порой это напоминает туристические поездки. Поехали, встретились, посидели, поговорили, поели, вернулись. Причем некоторые поездки вообще неприемлемы. Мне не хочется сегодня долго говорить об этом, но знаю, что происходит, какие события происходят. Поэтому мы должны повысить эффективность нашей международной деятельности. В организациях, где по отношению к нам проявляется необоснованный подход, где против нас выдвигаются обвинения, мы должны демонстрировать боевитость. То есть, должны быть хорошими не перед ними, а перед государством, народом. Надо не отстраняться под предлогом того, что не хочу, мол, обострять тот или иной вопрос, а наоборот, говорить свое слово. Разоблачать предвзятый подход. Так, как всегда это делаю я, чему имеется достаточно фактов. Не надо быть политиком, чтобы говорить это", - сказал глава государства.

По его словам, рядовой гражданин видит это по телевидению.

"Посмотрите, какие преступления совершают те, кто пытается учить нас урок демократии. В странах Европы, считающихся «колыбелью демократии», на глазах у народа, всего мира избивают, подавляют мирных демонстрантов, выкалывают им глаза, убивают, арестовывают. По необоснованным обвинениям арестовывают журналистов, гноят их. Все на виду. Мирных демонстрантов травят собаками, разгоняют лошадьми. Не в одной, не в двух странах, это приобрело сегодня массовый характер, можно сказать, на всем пространстве, пытающемся критиковать нас. Посмотрите, какое отношение к мусульманским мигрантам. В XXI веке их травят собаками, загоняют в клетки. А затем бросают в клетки куски еды, как животным. Это и есть отношение?! А сейчас, используя все средства, намерены притеснять их. А откуда взялись эти мигранты? Почему они появились? Почему покинули свои страны? Кто напал на их страны? Кто уничтожил их страны? Кто нарушил стабильность? Кто способствовал появлению миллионов беженцев? Тот, кто сделал это, пусть пожинает плоды. Почему Турция, братская нам страна, должна принимать, кормить, поить 4 миллиона беженцев, тратить миллиардные средства? Разве Турция обрекла их на скитания? Нет. Пусть тот, кто обрек их на скитания, и возьмет на себя ответственность за них", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обо всем этом надо говорить.

"Сегодня я говорю об этом с этой трибуны, открыто, никого не страшась. Потому что я прав, а против правды трудно возразить. Конечно, вы увидите, через несколько дней после этих слов вновь появятся грязные статьи, вновь какая-то надуманная организация выступит с заявлением о том, что в Азербайджане и то плохо, и это плохо. Ничего, пусть говорят. Но если мы не будем говорить эту правду, то завтра это ударит по нам. Поэтому мы должны говорить это, и вы должны. Я говорю всем депутатам: нельзя идти ни на какой сговор. Надо работать с международными организациями, и мы работаем, но у нас свои интересы и достаточно аргументов. Поэтому призываю вас к этой борьбе – и в Совете Европы, и в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, и во всех организациях. Таким образом, считаю, что шаги в этом направлении еще более упрочат позицию нашей страны", - сказал глава государства.