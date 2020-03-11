Президент Азербайджана: Депутаты, представляющие нас за рубежом, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали

БАКУ /Trend/ - Депутаты, представляющие нас за рубежом, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"В целом, наша деятельность в рамках международных организаций должна быть более целенаправленной. Депутаты, представляющие нас там, должны быть активными, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали, с кем встречались, какой вопрос подняли. А то порой это напоминает туристические поездки. Поехали, встретились, посидели, поговорили, поели, вернулись. Причем некоторые поездки вообще неприемлемы. Мне не хочется сегодня долго говорить об этом, но знаю, что происходит, какие события происходят. Поэтому мы должны повысить эффективность нашей международной деятельности", - заявил глава государства.

По его словам, в организациях, где по отношению к нам проявляется необоснованный подход, где против нас выдвигаются обвинения, мы должны демонстрировать боевитость. "То есть, должны быть хорошими не перед ними, а перед государством, народом. Надо не отстраняться под предлогом того, что не хочу, мол, обострять тот или иной вопрос, а наоборот, говорить свое слово. Разоблачать предвзятый подход. Так, как всегда это делаю я, чему имеется достаточно фактов. Не надо быть политиком, чтобы говорить это", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, рядовой гражданин видит это по телевидению. "Посмотрите, какие преступления совершают те, кто пытается учить нас урок демократии. В странах Европы, считающихся "колыбелью демократии", на глазах у народа, всего мира избивают, подавляют мирных демонстрантов, выкалывают им глаза, убивают, арестовывают. По необоснованным обвинениям арестовывают журналистов, гноят их. Все на виду. Мирных демонстрантов травят собаками, разгоняют лошадьми. Не в одной, не в двух странах, это приобрело сегодня массовый характер, можно сказать, на всем пространстве, пытающемся критиковать нас. Посмотрите, какое отношение к мусульманским мигрантам. В XXI веке их травят собаками, загоняют в клетки. А затем бросают в клетки куски еды, как животным. Это и есть отношение?!" - отметил Президент Ильхам Алиев.