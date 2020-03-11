Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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