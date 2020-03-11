Посольство Азербайджана в Италии обратилось к соотечественникам

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана в Италии просит всех граждан Азербайджана, находящихся в Италии, серьезно соблюдать все правила и требования итальянского правительства в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусом в Италии, и с целью пресечения широкого распространения эпидемии 9 марта правительство Италии приняло решение о введении оперативных превентивных мер.