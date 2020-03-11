Посол Франции: Выражаем признательность Азербайджану за солидарность в борьбе с террором

БАКУ/Trend/ - Выражаем признательность Азербайджану за солидарность, проявленную в борьбе с террором.

Об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс сказал 11 марта – в День национальной скорби, посвященной памяти жертв террора, сообщает в среду Trend.

Посол отметил, что Франции знакомы подобные ситуации в Азербайджане: «Франция тоже столкнулась с теми же вызовами. В то же время мы признательны Азербайджану за толерантность».

Дипломат подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон распорядился о том, чтобы для поминовения памяти жертв террора 11 марта был объявлен Днем скорби. Это сделано для того, чтобы чтить память граждан Франции и иностранных граждан, которые стали жертвами нападений, угрожающих интересам страны.

По словам посла, за последние 10 лет страна страдает от многочисленных событий террора: «Граждане Франции подвергаются нападениям со стороны радикальных террористических группировок. Это трагедия, за которой стоит отказ от демократии и диалога».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)