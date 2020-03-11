Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Имидж независимого официального Баку – весьма привлекателен для России и других соседей Азербайджана, прежде всего, Ирана, Грузии, Казахстана и Туркменистана.

Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Политолог отметил, что позитивно расценивает путь стратегического развития, который избрал Азербайджан – защищать национальные интересы, укреплять независимость и ни от кого не зависеть: «Реальный суверенитет и независимость Азербайджана – это важное и необходимое условие для дальнейшего развития страны, укрепления позиций официального Баку на международной арене, укрепления авторитета страны в системе международных отношений и мировой политики».

Эксперт также затронул тему кибербезопасности. По его словам, это, прежде всего, обеспечение безопасности систем управления, построенных на цифровых и информационных технологиях: «То есть, речь идет, во-первых, о противодействии разбалансировке систем управления. Во-вторых, о недопущении подчинения этих систем какому-либо враждебному для страны управленческому субъекту. Так, например, я подозреваю, что причиной крушения украинского «Боинга» 8 января 2020 года в результате удара иранскими силами ПВО стало внедрение в систему управления противовоздушной обороны Ирана. В-третьих, кибербезопасность осуществляется в целях недопущения различных технологических и производственных катастроф, в особенности, связанных с деятельностью в сфере атомной энергетики, гидро- и теплоэлектростанций, химической промышленности, водоснабжения и канализации, а также газо- и нефтеснабжения. В-четвертых, кибербезопасность осуществляется в целях недопущения транспортных катастроф на железных дорогах, включая метро, воздушное и морское пространство. Здесь можно также продолжить речь о безопасности таких систем, как «Безопасный город», «Умный дом» и так далее.

То есть, кибербезопасность – это, по сути, противодействие в целом глобальному коллапсу и катастрофе, необходимое условие выживания всего человечества, в особенности проживающего в крупных городах и мегаполисах».

Он считает, что существует несколько общих подходов для противостояния этим угрозам, присущих как России, так и Азербайджану: «Во-первых, кибербезопасность каждой стране в одиночку весьма сложно обеспечить. Поэтому необходимо налаживать эффективное сотрудничество в этой сфере. Во-вторых, обязательно должна быть выстроена эффективная система государственного управления в сфере обеспечения кибербезопасности. В-третьих, необходимо сформировать и развивать аналитику и мониторинг данной сферы. В-четвертых, необходимо сформировать механизмы и инструменты в регулирования кибербезопасности. Например, такие как:

– создание программного обеспечения, технических средств, инструкций и рекомендаций,

– оказание методической поддержки в области противодействия электронным угрозам,

– оповещение о существующих и возможных электронных угрозах,

– проведение превентивных мероприятий по отражению кибер-атак,

– осуществление просвещения в области кибербезопасности и прочее.

Взаимодействие в сфере обеспечения кибербезопасности между Баку и Москвой осуществляется на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и АР (подписан 3 июля 1997 года)».

Перенджиев подчеркнул, что указом президента РФ Владимира Путина ответственность за обеспечение кибербезопасности в России возложена на ФСБ: «В указе говорится о том, что функционирование государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны становится задачей ФСБ РФ. Согласно плану действий по программе «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность» на период 2018-2020 годов было выделено 34,04 миллиарда рублей. Самой дорогостоящей задачей из этого плана стало «обеспечение стабильности и безопасного функционирования информационных систем и технологий». В перечне основных также задача по обеспечению защиты прав и законных интересов бизнеса в условиях цифровой экономики, на которую было потрачено 6,95 миллиарда рублей. Кроме этого, было профинансировано из федерального бюджета «создание технических инструментов, обеспечивающих безопасное информационное взаимодействие граждан в условиях цифровой экономики». А также 2,1 миллиарда рублей было выделено на «обеспечение управляемости и надежности функционирования российского сегмента сети интернет»».

В заключении эксперт сказал, что неурегулированность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается главой угрозой безопасности не только Азербайджана, но и всего региона: «При этом речь идет о безопасности не какого-то маленького региона, а всего Южнокавказского и Прикаспийского макрорегионов. К тому же, как я неоднократно подчеркивал, армяно-азербайджанский конфликт строится не только вокруг территории Нагорного Карабаха, но и 7 оккупированных Арменией территорий Азербайджана».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT