Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о воздвижении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о воздвижении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Согласно распоряжению, в Баку будет воздвигнут памятник большому меценату и общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено осуществить мероприятия в связи с воздвижением памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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