Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о воздвижении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о воздвижении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Согласно распоряжению, в Баку будет воздвигнут памятник большому меценату и общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено осуществить мероприятия в связи с воздвижением памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.