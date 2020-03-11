Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по восстановлению и реконструкции территорий, пострадавших от оккупации

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал указ об изменении состава Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи с этим территорий Азербайджана.

Согласно указу, новый состав Госкомиссии утвержден в следующем порядке:

председатель Государственной комиссии:

Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджана

члены Государственной комиссии:

премьер-министр Нахчыванской АР

заместитель министра обороны Азербайджана

заместитель министра внутренних дел Азербайджана

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

заместитель министра юстиции Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра финансов Азербайджана

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

начальник Государственной пограничной службы Азербайджана

председатель Центрального банка Азербайджана

директор Агентства по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджана.