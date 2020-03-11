Премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

БАКУ /Trend/ - 11 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет Министров, во время всиречи, в котором приняли участие члены правительства с обеих сторон, были обсуждены текущее состояние и перспективы экономических связей между двумя странами.