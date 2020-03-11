Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:25)

БАКУ /Trend/ - 11 марта после церемонии подписания документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Еще раз от всего сердца, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, приветствую Вас в Азербайджане.

Мы очень рады Вашему визиту и уверены в том, что визит послужит делу дальнейшего укрепления дружественных, братских связей между нашими странами и народами. Наши народы на протяжении многих веков живут, трудятся, поддерживают друг друга, помогают друг другу. На всех этапах становления наших государств как независимых государств мы всегда оказывали друг другу поддержку, и сегодня эта поддержка также ощущается и в двустороннем формате, и в многостороннем формате, в сотрудничестве в рамках международных структур. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас и весь братский туркменский народ с 25-летием международного признания нейтралитета Туркменистана. За эти годы Туркменистан прошел большой и славный путь развития, созидания, путь, который открыл большие перспективы перед туркменским народом и завоевал большое уважение для Туркменистана в мире. То, что Туркменистан признан всем мировым сообществом как нейтральная страна, и тот курс, который Вы проводите, полностью отвечают чаяниям и интересам туркменского народа, а также Ваших друзей и партнеров. Мы как Ваши соседи и добрые друзья всегда радуемся Вашим успехам. Неоднократно бывая в Туркменистане, всегда вижу очень бурное, динамичное развитие Вашей страны. Знаю, что Вы очень серьезно сами контролируете все этапы развития государства, в том числе вопросы, связанные с градостроительством. В прошлый раз я имел возможность познакомиться и с очень современными спортивными сооружениями. Хотел бы поздравить Вас с успешным проведением "Азиады". Проведение таких широкомасштабных спортивных соревнований требует не только современной инфраструктуры, но и профессионализма, мастерства организаторов. Поэтому искренне хотел бы еще раз поздравить с таким большим международным успехом.

И то, как строится и хорошеет Ашгабад, – это видно всем, кто посещает Вашу прекрасную столицу, - в этом и отражается сегодня сила и современность братского Туркменистана.

Что касается наших двусторонних отношений, то сегодня мы еще раз прошлись по широкой повестке дня нашего взаимодействия, подтвердили приверженность стратегическому развитию нашего сотрудничества, и те документы, которые сегодня подписаны, дополняют уже и без того очень широкую договорно-правовую базу. Во время моего официального визита в Туркменистан было подписано более 20 документов, а сегодня - около 20. Это почти что половина всех документов между нашими странами. Это говорит о том, что за полтора года мы в плане укрепления договорно-правовой базы прошли очень большой путь.

Особо хотел бы выделить среди подписанных документов Совместную декларацию глав государств, в которой отражены наши намерения, наша оценка ситуации в мире, в регионе и наше устремление в будущее. Также считаю, что одним из важных пунктов Совместной декларации является вновь выраженная поддержка территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета друг друга, а также решения конфликтов на базе принципов международного права и принципов территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета.

Рад тому, что в торгово-экономической сфере идет хороший процесс, хорошая динамика по увеличению товарооборота. Сегодня подробно говорили о транспортно-логистической сфере, дали соответствующие поручения соответствующим государственным структурам интенсифицировать работу в этом направлении, усилить координацию усилий по укреплению транзитно-транспортного потенциала наших стран. В силу того, что и в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем модернизации этой инфраструктуры. И сегодня наши основные порты работают скоординированно, слаженно и позволяют пропускать растущие грузы через наши территории, а также мы предоставляем другим странам наш транзитный потенциал. Сегодня мы, я считаю, приняли важное решение по укреплению этого потенциала. Будут приняты дополнительные меры по созданию инфраструктурных возможностей и созданию условий для увеличения грузопотока. В силу тесного взаимодействия и добрых отношений с соседями мы, естественно, будем привлекать больше грузоотправителей из соседних государств и по существу создадим новый транспортный коридор, который простирается на тысячи километров. Тем самым создадим благоприятные условия для дальнейшего развития наших стран и укрепим региональное сотрудничество.

Конечно, мы также говорили о вопросах, связанных с энергетическим сектором. Здесь тоже имеются хорошие результаты, давнее сотрудничество. Мы говорили о будущих шагах в этом направлении. Отметили важность гуманитарного сотрудничества для наших стран с учетом этнической близости наших народов, близости наших языков и культурной общности.

Иными словами, сегодняшняя повестка дня была достаточно насыщена. В целом, мы ведем очень активный диалог. В прошлом году встречались президенты и в Баку, и в Ашгабаде. В позапрошлом году, как я отметил, был очень успешный мой официальный визит. Я еще раз хочу выразить благодарность за гостеприимство братскому туркменскому народу и Президенту Туркменистана. И уверен, что нынешний официальный визит Президента Туркменистана будет еще одним важным шагом в деле укрепления наших связей.

Хочу пожелать нашим братьям в Туркменистане будущего развития, успехов, мира и благополучия. Благодарю за внимание.

Затем с заявлением выступил Президент Туркменистана.

Заявление Президента Гурбангулы Бердымухамедова:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа.

Я, прежде всего, хотел бы выразить огромную признательность Президенту Азербайджанской Республики за его приглашение посетить с официальным визитом наших добрых соседей и от имени членов нашей делегации поблагодарить за Ваше гостеприимство, радушие. Действительно, созданы очень комфортные условия для встреч и переговоров. И, как нам подобает, мы в контексте продолжения межгосударственного диалога рассмотрели очень много вопросов, то есть, определили нынешнее состояние и перспективу наших отношений, рассмотрели на современном этапе и вопросы, касающиеся политики, экономики, культурно-гуманитарной сферы.

Если говорить о вопросах политики, то я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе, что я еще раз подчеркиваю. Наши позиции во многом схожи. Мы за стабильность и безопасность во всем мире и в регионе, имею в виду Центральную Азию, Закавказье, Каспийский регион. Как уже было сказано, мы все это проводим и под эгидой международных структур, таких, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и Содружества Независимых Государств. Поэтому мы благодарны за то, что Азербайджан поддерживает на международной арене все позиции Туркменистана.

Мы сегодня рассмотрели и вопросы, касающиеся нашей экономики. Здесь в качестве приоритетных мы остановились на вопросах энергетики. И Туркменистан, и Азербайджан являются самодостаточными странами, богатыми углеводородными ресурсами, и, говоря о вопросах энергетики, мы выступаем за диверсификацию этих ресурсов. Причем мы выдвигаем теорию того, что она должна строиться на паритетной основе между производителями, транзитерами и, конечно, потребителями. Поэтому мы сегодня обговорили то, что будем вместе и далее работать как по газовой, нефтехимической, так и по другим отраслям. Это - текстильная индустрия, агропромышленный комплекс. Мы также заострили наше внимание на развитии транспортно-транзитного коридора. Но переходя к этой теме, я хотел бы упомянуть, что нас связывает и Каспийское море. Все мы, прикаспийские страны, трактуем Каспийское море как море мира и добрососедства. Поэтому, как вы знаете, была принята международная Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, и мы определили там, что все механизмы в дальнейшем должны прорабатываться нашими внешнеполитическими ведомствами. И исходя из этого, мы благодарны всем прикаспийским странам. Туркменистану было доверено проведение первого Каспийского экономического форума. Азербайджан очень активно участвовал в этом форуме, за что мы тоже благодарны.

Говоря о развитии транзитно-транспортного коридора, как и упомянул Ильхам Гейдарович, здесь, конечно, играет важную роль правильная логистика. Нами было принято соглашение по проекту, который именуется "Ляпис Лазули". Он начинается с Афганистана, проходит через территорию Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции с выходом на Европу. То есть, мы здесь играем важную роль в соединении Азии и Европы.

Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном растет по восходящей. Он повысился более чем на 40 процентов, и координирующим органом здесь является наша межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Мы сегодня также затронули вопросы, касающиеся частного сектора, то есть, вопросы, начиная с малого и среднего предпринимательства до бизнес-элиты, и пришли к такому выводу, что создадим деловой совет. Мы также договорились об учреждении, открытии торговых домов Туркменистана в Баку и Азербайджана в Ашгабаде. Это, конечно, нам даст еще более хорошие возможности для увеличения товарооборота. Потенциал у Туркменистана и Азербайджана есть, причем еще неиспользованный.

Мы коснулись, несомненно, и культурно-гуманитарной сферы, где приоритетными являются вопросы науки, образования, спорта и туризма. Но, самое главное, сделали акцент на том, как было сказано, что у нас единые корни, язык, на наших национальных особенностях. Мы придаем большое значение нашему национальному достоянию, таким шедеврам, как туркменские и азербайджанские ковры. Мы договорились о проведении выставок, конференций, посвященных туркменским и азербайджанским коврам. Как видите, сегодня у нас действительно прошли очень хорошие, конструктивные встречи и переговоры на фоне взаимоуважения и взаимодоверия.

Пользуясь случаем, я также поздравил Ильхама Гейдаровича с прошедшими на самой демократичной основе парламентскими выборами. И здесь важную роль играет фундамент, заложенный великим политиком и деятелем мирового масштаба Гейдаром Алиевым. Поздравляю Вас.

Хотелось бы пожелать Вам, Ильхам Гейдарович, больших успехов в вашей государственной деятельности, всех наилучших благ, процветания, счастья нашему братскому народу Азербайджана.

Благодарю за внимание.