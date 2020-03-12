Завтра будут избраны члены парламентских комитетов Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Завтра пройдет очередное заседание Милли Меджлиса VI созыва, на повестке которого 18 вопросов, сказал в четверг Trend пресс-секретарь парламента Азербайджана Акиф Тевеккюльоглу.
Он отметил, что на обсуждение в рамках заседания будут вынесены поправки в конституционные законы «О правах уполномоченной по правам человека (омбудсмена)» и «О нормативно-правовых актах» (второе голосование), в закон «О полном страховании вкладов», законопроект о законодательных работах весенней сессии Милли Меджлиса и об избрании членов 15 парламентских комитетов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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