Завтра будут избраны члены парламентских комитетов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Завтра пройдет очередное заседание Милли Меджлиса VI созыва, на повестке которого 18 вопросов, сказал в четверг Trend пресс-секретарь парламента Азербайджана Акиф Тевеккюльоглу.

Он отметил, что на обсуждение в рамках заседания будут вынесены поправки в конституционные законы «О правах уполномоченной по правам человека (омбудсмена)» и «О нормативно-правовых актах» (второе голосование), в закон «О полном страховании вкладов», законопроект о законодательных работах весенней сессии Милли Меджлиса и об избрании членов 15 парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)