Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - "Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей, возложенных на меня как спикера парламента", - об этом новый председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова написала на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.

"Еще раз выражаю безграничную благодарность председателю правящей партии "Ени Азербайджан", Президенту Ильхаму Алиеву и единомышленникам по партии, коллегам, поддержавшим меня, за оказанное высокое доверие и избрание меня на эту почетную и ответственную должность.

Хочу заверить, что приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей, возложенных на меня как спикера парламента. Милли Меджлис Азербайджана, приняв ценные рекомендации, выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым в глубоко содержательном выступлении на заседании парламента, как дорожную карту, определяющую основные особенности своей работы, и дальше продолжит поддерживать стратегию социально-экономического развития, реализуемой под руководством главы государства, достойно будет выполнять возложенные на него обязательства по дальнейшему совершенствованию и укреплению правовой базы широких созидательных работ в стране, вносить свой вклад в успешное проведение стратегического курса, направленного на обеспечение устойчивого развития республики. Также парламент Азербайджана будет поддерживать проведение внешней политики государства, повысит внимание к развитию международных двусторонних и многосторонних связей, уделит больше внимания вопросам международного представительства. Еще раз поздравляю и желаю успехов каждому из своих коллег», - говорится в публикации спикера Милли Меджлиса", - отметила она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )