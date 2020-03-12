Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение работ по газификации двух районов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта подписал распоряжение о дополнительных мерах по газификации населенных пунктов в Агдашском и Гёйчайском районах.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по газификации территориальных единиц в Агдашском и Гёйчайском районах, в том числе новых жилых массивов, из суммы, указанной в подпункте 1.11.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственной нефтяной компании Азербайджана выделены 11,97 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 данного распоряжения, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.