Назначен новый посол Азербайджана в Чехии

Политика 12 марта 2020 13:49 (UTC+04:00)
Назначен новый посол Азербайджана в Чехии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адыша Сакит оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Чехии.

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