Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ "Об утверждении Меморандума о сотрудничестве между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины".

Указом утверждается Меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины, подписанный 31 января в городе Киев.

После вступления в силу Меморандума, обозначенного в настоящем указе, министерство энергетики Азербайджана должно обеспечить его осуществление по всем пунктам.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Украины уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Меморандума внутригосударственных процедур.